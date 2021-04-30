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Handelsblatt спрогнозировал реакцию Германии в случае войны России и НАТО
Handelsblatt спрогнозировал реакцию Германии в случае войны России и НАТО
Публицист Вольфганг Мюнхау в статье для газеты Handelsblatt высказался о действиях Германии в случае вооруженного столкновения России и НАТО. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T03:59
2021-04-30T13:19
франк-вальтер штайнмайер
вольфганг мюнхау
россия
северный поток — 2
нато
польша
германия
калининградская область
белоруссия
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Публицист Вольфганг Мюнхау в статье для газеты Handelsblatt высказался о действиях Германии в случае вооруженного столкновения России и НАТО.По мнению автора, точкой напряжения может стать борьба за так называемый Сувалкский коридор — участок длиной около ста километров, который мог бы соединить Белоруссию с Калининградской областью. Сейчас там проходит литовско-польская граница. Мюнхау называет этот участок гипотетическим местом начала боевых действий.При этом, считает публицист, было бы наивно полагать, что пятая статья устава НАТО о коллективной безопасности мгновенно вступит в действие.Как аргумент журналист привел слова федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера, который заявил, что Германия "должна" России газопровод "Северный поток — 2", чтобы "искупить грехи времен Второй мировой войны".Кроме того, Штайнмайер назвал маневры НАТО в Сувалкском коридоре бряцанием оружием, заключил Мюнхау.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210430/pushkov-1730603228.html
россия
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германия
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франк-вальтер штайнмайер, вольфганг мюнхау, россия, северный поток — 2, нато, польша, германия, калининградская область, белоруссия, литва, в мире

Handelsblatt спрогнозировал реакцию Германии в случае войны России и НАТО

03:59 30.04.2021 (обновлено: 13:19 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Публицист Вольфганг Мюнхау в статье для газеты Handelsblatt высказался о действиях Германии в случае вооруженного столкновения России и НАТО.
По мнению автора, точкой напряжения может стать борьба за так называемый Сувалкский коридор — участок длиной около ста километров, который мог бы соединить Белоруссию с Калининградской областью. Сейчас там проходит литовско-польская граница. Мюнхау называет этот участок гипотетическим местом начала боевых действий.
При этом, считает публицист, было бы наивно полагать, что пятая статья устава НАТО о коллективной безопасности мгновенно вступит в действие.

"Я не вижу совершенно никаких шансов, что Германия когда-нибудь примет участие в военной акции против России, даже если та вторгнется в Прибалтику", — пишет он.

Как аргумент журналист привел слова федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера, который заявил, что Германия "должна" России газопровод "Северный поток — 2", чтобы "искупить грехи времен Второй мировой войны".
"Не думаю, что среди немецких политиков возникнет большинство, поддерживающее военные акции в какой бы то ни было форме", — пояснил автор.
Кроме того, Штайнмайер назвал маневры НАТО в Сувалкском коридоре бряцанием оружием, заключил Мюнхау.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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Франк-Вальтер ШтайнмайерВольфганг МюнхауРоссияСеверный поток — 2НАТОПольшаГерманияКалининградская областьБелоруссияЛитваВ мире
 
 
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