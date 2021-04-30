Handelsblatt спрогнозировал реакцию Германии в случае войны России и НАТО
03:59 30.04.2021 (обновлено: 13:19 30.04.2021)
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Публицист Вольфганг Мюнхау в статье для газеты Handelsblatt высказался о действиях Германии в случае вооруженного столкновения России и НАТО.
По мнению автора, точкой напряжения может стать борьба за так называемый Сувалкский коридор — участок длиной около ста километров, который мог бы соединить Белоруссию с Калининградской областью. Сейчас там проходит литовско-польская граница. Мюнхау называет этот участок гипотетическим местом начала боевых действий.
При этом, считает публицист, было бы наивно полагать, что пятая статья устава НАТО о коллективной безопасности мгновенно вступит в действие.
"Я не вижу совершенно никаких шансов, что Германия когда-нибудь примет участие в военной акции против России, даже если та вторгнется в Прибалтику", — пишет он.
Как аргумент журналист привел слова федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера, который заявил, что Германия "должна" России газопровод "Северный поток — 2", чтобы "искупить грехи времен Второй мировой войны".
"Не думаю, что среди немецких политиков возникнет большинство, поддерживающее военные акции в какой бы то ни было форме", — пояснил автор.
Кроме того, Штайнмайер назвал маневры НАТО в Сувалкском коридоре бряцанием оружием, заключил Мюнхау.
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