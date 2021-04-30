https://ria.ru/20210430/nato-1730604649.html

Handelsblatt спрогнозировал реакцию Германии в случае войны России и НАТО

Handelsblatt спрогнозировал реакцию Германии в случае войны России и НАТО

Публицист Вольфганг Мюнхау в статье для газеты Handelsblatt высказался о действиях Германии в случае вооруженного столкновения России и НАТО. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T03:59

2021-04-30T03:59

2021-04-30T13:19

франк-вальтер штайнмайер

вольфганг мюнхау

россия

северный поток — 2

нато

польша

германия

калининградская область

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455354_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_520462f1e9c1e6af6db62e295b282f4c.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Публицист Вольфганг Мюнхау в статье для газеты Handelsblatt высказался о действиях Германии в случае вооруженного столкновения России и НАТО.По мнению автора, точкой напряжения может стать борьба за так называемый Сувалкский коридор — участок длиной около ста километров, который мог бы соединить Белоруссию с Калининградской областью. Сейчас там проходит литовско-польская граница. Мюнхау называет этот участок гипотетическим местом начала боевых действий.При этом, считает публицист, было бы наивно полагать, что пятая статья устава НАТО о коллективной безопасности мгновенно вступит в действие.Как аргумент журналист привел слова федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера, который заявил, что Германия "должна" России газопровод "Северный поток — 2", чтобы "искупить грехи времен Второй мировой войны".Кроме того, Штайнмайер назвал маневры НАТО в Сувалкском коридоре бряцанием оружием, заключил Мюнхау.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210430/pushkov-1730603228.html

россия

польша

германия

калининградская область

белоруссия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франк-вальтер штайнмайер, вольфганг мюнхау, россия, северный поток — 2, нато, польша, германия, калининградская область, белоруссия, литва, в мире