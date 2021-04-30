https://ria.ru/20210430/nalichnye-1730611157.html

Россияне начали сокращать запас наличных "под матрасом"

Россияне начали сокращать запас наличных "под матрасом"

Сумма наличных на руках у населения и в кассах предприятий в первом квартале этого года сократилась на 0,7% и составила 13,3 триллиона рублей, следует из... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T08:12

2021-04-30T08:12

2021-04-30T08:12

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сумма наличных на руках у населения и в кассах предприятий в первом квартале этого года сократилась на 0,7% и составила 13,3 триллиона рублей, следует из материалов Банка России.В прошлом году в этот же период она, напротив, выросла - на 5,2%. Особенно же резкий рост наличных в обращении пришелся на начало пандемии коронавируса (на март 2020 года) когда сумма наличных в обращении в РФ выросла на 6,9%.По мнению эксперта, резкий рост наличных в обращении создал денежный навес, оказывающий мощное инфляционное давление. Однако из-за снижения реальных располагаемых доходов населения рост наличных в обращении прекратился, что создает предпосылки и для снижения инфляции.Сам регулятор не ожидает, что в текущем году произойдет тот же всплеск спроса на наличные, который в прошлом году имел место из-за коронавируса. Избыточный спрос на наличные деньги в прошлом году ЦБ оценивает на уровне свыше 2 триллионов рублей и ожидает, что в 2021–2022 годах произойдет постепенный возврат в банки части избытка наличных денег, сформировавшегося в условиях пандемических ограничений.

https://ria.ru/20210423/inflyatsiya-1729659718.html

россия

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика