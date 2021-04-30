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Россияне начали сокращать запас наличных "под матрасом"
Россияне начали сокращать запас наличных "под матрасом"
Сумма наличных на руках у населения и в кассах предприятий в первом квартале этого года сократилась на 0,7% и составила 13,3 триллиона рублей, следует из... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T08:12
2021-04-30T08:12
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сумма наличных на руках у населения и в кассах предприятий в первом квартале этого года сократилась на 0,7% и составила 13,3 триллиона рублей, следует из материалов Банка России.В прошлом году в этот же период она, напротив, выросла - на 5,2%. Особенно же резкий рост наличных в обращении пришелся на начало пандемии коронавируса (на март 2020 года) когда сумма наличных в обращении в РФ выросла на 6,9%.По мнению эксперта, резкий рост наличных в обращении создал денежный навес, оказывающий мощное инфляционное давление. Однако из-за снижения реальных располагаемых доходов населения рост наличных в обращении прекратился, что создает предпосылки и для снижения инфляции.Сам регулятор не ожидает, что в текущем году произойдет тот же всплеск спроса на наличные, который в прошлом году имел место из-за коронавируса. Избыточный спрос на наличные деньги в прошлом году ЦБ оценивает на уровне свыше 2 триллионов рублей и ожидает, что в 2021–2022 годах произойдет постепенный возврат в банки части избытка наличных денег, сформировавшегося в условиях пандемических ограничений.
https://ria.ru/20210423/inflyatsiya-1729659718.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Россияне начали сокращать запас наличных "под матрасом"

08:12 30.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сумма наличных на руках у населения и в кассах предприятий в первом квартале этого года сократилась на 0,7% и составила 13,3 триллиона рублей, следует из материалов Банка России.
В прошлом году в этот же период она, напротив, выросла - на 5,2%. Особенно же резкий рост наличных в обращении пришелся на начало пандемии коронавируса (на март 2020 года) когда сумма наличных в обращении в РФ выросла на 6,9%.
"Этот рост был связан с "набегом на банки" из-за обрушения рубля и страха населения перед эпидемией, а также из-за сообщения о введении налога на вклады", - пояснил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
По мнению эксперта, резкий рост наличных в обращении создал денежный навес, оказывающий мощное инфляционное давление. Однако из-за снижения реальных располагаемых доходов населения рост наличных в обращении прекратился, что создает предпосылки и для снижения инфляции.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 15:41
Набиуллина рассказала, как курс рубля влияет на инфляцию
Сам регулятор не ожидает, что в текущем году произойдет тот же всплеск спроса на наличные, который в прошлом году имел место из-за коронавируса. Избыточный спрос на наличные деньги в прошлом году ЦБ оценивает на уровне свыше 2 триллионов рублей и ожидает, что в 2021–2022 годах произойдет постепенный возврат в банки части избытка наличных денег, сформировавшегося в условиях пандемических ограничений.
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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