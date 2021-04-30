Глава "Нафтогаза" не исключил новых исков к "Газпрому"
11:56 30.04.2021 (обновлено: 17:17 30.04.2021)
© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
© Сергей Старостенко
КИЕВ, 30 апр — РИА Новости. Новый глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компания будет использовать все возможности для давления на "Газпром", в том числе в суде.
В среду кабмин назначил его вместо Андрея Коболева, работу которого признали неудовлетворительной. Ранее Витренко исполнял обязанности министра энергетики, а до этого был исполнительным директором "Нафтогаза" и в числе прочего занимался исками против Москвы.
Сразу после вступления в должность он заявил, что Киев намерен прибегнуть ко всем возможным мерам воздействия на "Газпром". Например, он собирается добиваться переноса точек передачи газа европейским потребителям на границу с Россией.
"Новый контракт также разрешает обращаться и в международный арбитраж, эту возможность мы тоже будем рассматривать и использовать", — добавил Витренко.
Кроме того, он подчеркнул, что Украина продолжит бороться против проекта "Северный поток — 2" и надеется на помощь США и Германии в этом вопросе.
В декабре 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз" заключили договор, предусматривающий отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также отказ от всех будущих претензий по уже подписанным контрактам. Помимо этого, "Газпром" и Министерство юстиции Украины подписали мировое соглашение о прекращении текущих и возможных будущих антимонопольных требований к российской компании.