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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210430/moschnost-1730697343.html
Общая установленная мощность ВИЭ в Китае достигла 948 млн кВт
Общая установленная мощность ВИЭ в Китае достигла 948 млн кВт
По состоянию на конец первого квартала 2021 года, общая установленная мощность генерирующих объектов, работающих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:33
2021-04-30T14:33
россия-китай: главное
китай
экономика
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МОСКВА, 30 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец первого квартала 2021 года, общая установленная мощность генерирующих объектов, работающих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) в Китае достигла 948 миллионов киловатт. Об этом сообщили 29 апреля в Государственном управлении по делам энергетики КНР.В частности, общая установленная мощность гидроэлектростанций в стране составила 371 миллионов киловатт, ветряных электростанций -- 287 миллионов киловатт, солнечных электростанций -- 259 миллионов киловатт, электростанций на биомассе - 31,49 миллиона киловатт.Как отметили в управлении, в Китае объемы производства электроэнергии из возобновляемых энергоресурсов продолжают расти, в стране поддерживается высокий уровень использования таких энергоресурсов. Согласно отраслевой статистике, в первом квартале 2021 года объем выработки электричества из возобновляемых источников энергии в Китае достиг 475,47 миллиарда киловатт-часов.
https://ria.ru/20210429/kitay-1730419799.html
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китай, экономика

Общая установленная мощность ВИЭ в Китае достигла 948 млн кВт

14:33 30.04.2021
 
© AP Photo / Ng Han GuanСолнечные батареи в Нинся-Хуэйском автономном округе
Солнечные батареи в Нинся-Хуэйском автономном округе - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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МОСКВА, 30 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец первого квартала 2021 года, общая установленная мощность генерирующих объектов, работающих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) в Китае достигла 948 миллионов киловатт.
Об этом сообщили 29 апреля в Государственном управлении по делам энергетики КНР.
В частности, общая установленная мощность гидроэлектростанций в стране составила 371 миллионов киловатт, ветряных электростанций -- 287 миллионов киловатт, солнечных электростанций -- 259 миллионов киловатт, электростанций на биомассе - 31,49 миллиона киловатт.
Как отметили в управлении, в Китае объемы производства электроэнергии из возобновляемых энергоресурсов продолжают расти, в стране поддерживается высокий уровень использования таких энергоресурсов. Согласно отраслевой статистике, в первом квартале 2021 года объем выработки электричества из возобновляемых источников энергии в Китае достиг 475,47 миллиарда киловатт-часов.
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