https://ria.ru/20210430/moschnost-1730697343.html

Общая установленная мощность ВИЭ в Китае достигла 948 млн кВт

Общая установленная мощность ВИЭ в Китае достигла 948 млн кВт

По состоянию на конец первого квартала 2021 года, общая установленная мощность генерирующих объектов, работающих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) в... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:33

2021-04-30T14:33

2021-04-30T14:33

россия-китай: главное

китай

экономика

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МОСКВА, 30 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец первого квартала 2021 года, общая установленная мощность генерирующих объектов, работающих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) в Китае достигла 948 миллионов киловатт. Об этом сообщили 29 апреля в Государственном управлении по делам энергетики КНР.В частности, общая установленная мощность гидроэлектростанций в стране составила 371 миллионов киловатт, ветряных электростанций -- 287 миллионов киловатт, солнечных электростанций -- 259 миллионов киловатт, электростанций на биомассе - 31,49 миллиона киловатт.Как отметили в управлении, в Китае объемы производства электроэнергии из возобновляемых энергоресурсов продолжают расти, в стране поддерживается высокий уровень использования таких энергоресурсов. Согласно отраслевой статистике, в первом квартале 2021 года объем выработки электричества из возобновляемых источников энергии в Китае достиг 475,47 миллиарда киловатт-часов.

https://ria.ru/20210429/kitay-1730419799.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, экономика