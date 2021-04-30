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ВОЗ рекомендовала вакцину Moderna для использования в ЧС
ВОЗ рекомендовала вакцину Moderna для использования в ЧС
Всемирная организация здравоохранения включила вакцину Moderna от коронавируса в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T23:26
2021-04-30T23:26
2021-04-30T23:36
распространение коронавируса
вакцина moderna
коронавирус covid-19
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 29 апр - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения включила вакцину Moderna от коронавируса в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях.Эксперты ВОЗ рекомендуют использовать вакцину для пациентов старше 18 лет. Препарат основан на м-РНК и, согласно оценкам ВОЗ, имеет эффективность 94,1%. Вакцина может храниться при температуре от минус 25 до минус 15 градусов, но может также сохраняться до 30 дней при температуре от 2 до 8 градусов.
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вакцина moderna, коронавирус covid-19, воз, в мире