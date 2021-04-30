https://ria.ru/20210430/moderna-1730787644.html

ВОЗ рекомендовала вакцину Moderna для использования в ЧС

ВОЗ рекомендовала вакцину Moderna для использования в ЧС

Всемирная организация здравоохранения включила вакцину Moderna от коронавируса в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T23:26

2021-04-30T23:26

2021-04-30T23:36

распространение коронавируса

вакцина moderna

коронавирус covid-19

воз

в мире

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ЖЕНЕВА, 29 апр - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения включила вакцину Moderna от коронавируса в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях.Эксперты ВОЗ рекомендуют использовать вакцину для пациентов старше 18 лет. Препарат основан на м-РНК и, согласно оценкам ВОЗ, имеет эффективность 94,1%. Вакцина может храниться при температуре от минус 25 до минус 15 градусов, но может также сохраняться до 30 дней при температуре от 2 до 8 градусов.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина moderna, коронавирус covid-19, воз, в мире