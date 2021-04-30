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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210430/moderna-1730787644.html
ВОЗ рекомендовала вакцину Moderna для использования в ЧС
ВОЗ рекомендовала вакцину Moderna для использования в ЧС
Всемирная организация здравоохранения включила вакцину Moderna от коронавируса в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T23:26
2021-04-30T23:36
распространение коронавируса
вакцина moderna
коронавирус covid-19
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 29 апр - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения включила вакцину Moderna от коронавируса в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях.Эксперты ВОЗ рекомендуют использовать вакцину для пациентов старше 18 лет. Препарат основан на м-РНК и, согласно оценкам ВОЗ, имеет эффективность 94,1%. Вакцина может храниться при температуре от минус 25 до минус 15 градусов, но может также сохраняться до 30 дней при температуре от 2 до 8 градусов.
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вакцина moderna, коронавирус covid-19, воз, в мире

ВОЗ рекомендовала вакцину Moderna для использования в ЧС

23:26 30.04.2021 (обновлено: 23:36 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 29 апр - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения включила вакцину Moderna от коронавируса в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях.

"Сегодня ВОЗ включила вакцину Moderna от COVID-19 (mRNA 1273) в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях, что сделало эту вакцину пятой, одобренной ВОЗ", - говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в пятницу вечером.

Эксперты ВОЗ рекомендуют использовать вакцину для пациентов старше 18 лет. Препарат основан на м-РНК и, согласно оценкам ВОЗ, имеет эффективность 94,1%. Вакцина может храниться при температуре от минус 25 до минус 15 градусов, но может также сохраняться до 30 дней при температуре от 2 до 8 градусов.
 
Распространение коронавирусаВакцина ModernaКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
 
 
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