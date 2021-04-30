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Минздрав направил в Ставрополь специалистов для помощи пострадавшим в ДТП
Минздрав направил в Ставрополь специалистов для помощи пострадавшим в ДТП
Минздрав РФ направляет в Ставрополь бригаду специалистов федеральных центров для оказания помощи пострадавшим в ДТП, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T21:06
2021-04-30T21:06
2021-04-30T21:06
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
черкесск
ставрополь
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минздрав РФ направляет в Ставрополь бригаду специалистов федеральных центров для оказания помощи пострадавшим в ДТП, сообщила пресс-служба министерства.Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. Заведено дело.
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Последствия крупного ДТП с участием микроавтобуса на Ставрополье
В Ставропольском крае произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и "Камаза". По предварительным данным, 30 апреля в 16:40 на 535-м километре автодороги "Астрахань - Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. "Камаз" из-за резкого маневра упал набок и придавил микроавтобус.
2021-04-30T21:06
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видео, дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), черкесск, ставрополь, происшествия