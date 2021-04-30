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Минздрав направил в Ставрополь специалистов для помощи пострадавшим в ДТП

Минздрав направил в Ставрополь специалистов для помощи пострадавшим в ДТП

Минздрав РФ направляет в Ставрополь бригаду специалистов федеральных центров для оказания помощи пострадавшим в ДТП, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T21:06

2021-04-30T21:06

2021-04-30T21:06

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

черкесск

ставрополь

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минздрав РФ направляет в Ставрополь бригаду специалистов федеральных центров для оказания помощи пострадавшим в ДТП, сообщила пресс-служба министерства.Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. Заведено дело.

черкесск

ставрополь

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2021

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Последствия крупного ДТП с участием микроавтобуса на Ставрополье В Ставропольском крае произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и "Камаза". По предварительным данным, 30 апреля в 16:40 на 535-м километре автодороги "Астрахань - Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. "Камаз" из-за резкого маневра упал набок и придавил микроавтобус. 2021-04-30T21:06 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), черкесск, ставрополь, происшествия