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Минздрав взял под контроль медпомощь пострадавшим в ДТП на Ставрополье
Минздрав взял под контроль медпомощь пострадавшим в ДТП на Ставрополье
Минздрав РФ взял под контроль ситуацию с оказанием медпомощи пострадавшим в крупном ДТП в Ставропольском крае, сообщил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T19:53
2021-04-30T19:53
2021-04-30T20:05
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минздрав РФ взял под контроль ситуацию с оказанием медпомощи пострадавшим в крупном ДТП в Ставропольском крае, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.По предварительным данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек."По поручению министра Михаила Мурашко Минздрав России взял под контроль ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшим в крупном ДТП в Ставропольском крае", - сказал Кузнецов журналистам.
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Последствия крупного ДТП с участием микроавтобуса на Ставрополье
В Ставропольском крае произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и "Камаза". По предварительным данным, 30 апреля в 16:40 на 535-м километре автодороги "Астрахань - Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. "Камаз" из-за резкого маневра упал набок и придавил микроавтобус.
2021-04-30T19:53
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видео, дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, ставропольский край, происшествия