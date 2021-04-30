https://ria.ru/20210430/mintrud-1730761697.html

Минтруд предложил схему расчета прожиточного минимума в регионах

Минтруд предложил схему расчета прожиточного минимума в регионах

Минтруд РФ предлагает рассчитывать прожиточный минимум в регионах путем умножения всероссийского прожиточного минимума на коэффициент региональной... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T19:01

2021-04-30T19:01

2021-04-30T19:01

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает рассчитывать прожиточный минимум в регионах путем умножения всероссийского прожиточного минимума на коэффициент региональной дифференциации, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.Подчеркивается, что субъекты РФ, в которых соотношение величины прожиточного минимума на душу населения с величиной прожиточного минимума в целом по России, сложившееся в 2021 году, ниже установленного коэффициента региональной дифференциации, вправе устанавливать величину прожиточного минимума на очередной год исходя из соотношения, установленного дорожной картой ежегодного установления величины прожиточного минимума в регионе.Помимо этого, после доведения регионом значения соотношения величины прожиточного минимума с величиной в целом по России до коэффициента региональной дифференциации, величина прожиточного минимума на душу населения в субъекте на очередной год рассчитывается путем умножения величины прожиточного минимума на душу населения в целом по стране на коэффициент региональной дифференциации."Прожиточный минимум в регионе ранее тоже устанавливался на основе потребительской корзины. Теперь он будет определяться в соотношении с величиной федерального прожиточного минимума. Единая шкала коэффициентов региональной дифференциации, которые отражают разницу в ценообразовании и природно-климатические условия территорий, устанавливается постановлением правительства", - сообщили в пресс-службе министерства труда РФ.Добавляется, что коэффициенты будут применяться с 2022 года."Ежегодное увеличение регионального прожиточного минимума, так же, как и федерального, будет обеспечиваться ростом среднедушевого медианного дохода. Кроме того, законодательно предусмотрена возможность пересмотра не реже 1 раза в 5 лет соотношения федерального прожиточного минимума с медианным доходом, что позволяет при изменениях социально-экономической ситуации обеспечивать дополнительный рост прожиточного минимума", - добавили в Минтруде.

https://ria.ru/20210120/dokhod-1593889685.html

https://ria.ru/20210430/doplata-1730716849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество