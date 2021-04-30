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Минтруд предложил схему расчета прожиточного минимума в регионах
Минтруд предложил схему расчета прожиточного минимума в регионах
Минтруд РФ предлагает рассчитывать прожиточный минимум в регионах путем умножения всероссийского прожиточного минимума на коэффициент региональной... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T19:01
2021-04-30T19:01
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает рассчитывать прожиточный минимум в регионах путем умножения всероссийского прожиточного минимума на коэффициент региональной дифференциации, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.Подчеркивается, что субъекты РФ, в которых соотношение величины прожиточного минимума на душу населения с величиной прожиточного минимума в целом по России, сложившееся в 2021 году, ниже установленного коэффициента региональной дифференциации, вправе устанавливать величину прожиточного минимума на очередной год исходя из соотношения, установленного дорожной картой ежегодного установления величины прожиточного минимума в регионе.Помимо этого, после доведения регионом значения соотношения величины прожиточного минимума с величиной в целом по России до коэффициента региональной дифференциации, величина прожиточного минимума на душу населения в субъекте на очередной год рассчитывается путем умножения величины прожиточного минимума на душу населения в целом по стране на коэффициент региональной дифференциации."Прожиточный минимум в регионе ранее тоже устанавливался на основе потребительской корзины. Теперь он будет определяться в соотношении с величиной федерального прожиточного минимума. Единая шкала коэффициентов региональной дифференциации, которые отражают разницу в ценообразовании и природно-климатические условия территорий, устанавливается постановлением правительства", - сообщили в пресс-службе министерства труда РФ.Добавляется, что коэффициенты будут применяться с 2022 года."Ежегодное увеличение регионального прожиточного минимума, так же, как и федерального, будет обеспечиваться ростом среднедушевого медианного дохода. Кроме того, законодательно предусмотрена возможность пересмотра не реже 1 раза в 5 лет соотношения федерального прожиточного минимума с медианным доходом, что позволяет при изменениях социально-экономической ситуации обеспечивать дополнительный рост прожиточного минимума", - добавили в Минтруде.
https://ria.ru/20210120/dokhod-1593889685.html
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд предложил схему расчета прожиточного минимума в регионах

19:01 30.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает рассчитывать прожиточный минимум в регионах путем умножения всероссийского прожиточного минимума на коэффициент региональной дифференциации, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"Величина прожиточного минимума на душу населения ‎в субъекте РФ на очередной год рассчитывается путем умножения величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленной на очередной год в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ ‎"О прожиточном минимуме в РФ", на коэффициент региональной дифференциации, установленный приложением № 1 к настоящему порядку", - говорится в проекте постановления.

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Подчеркивается, что субъекты РФ, в которых соотношение величины прожиточного минимума на душу населения с величиной прожиточного минимума в целом по России, сложившееся в 2021 году, ниже установленного коэффициента региональной дифференциации, вправе устанавливать величину прожиточного минимума на очередной год исходя из соотношения, установленного дорожной картой ежегодного установления величины прожиточного минимума в регионе.
Помимо этого, после доведения регионом значения соотношения величины прожиточного минимума с величиной в целом по России до коэффициента региональной дифференциации, величина прожиточного минимума на душу населения в субъекте на очередной год рассчитывается путем умножения величины прожиточного минимума на душу населения в целом по стране на коэффициент региональной дифференциации.
"Прожиточный минимум в регионе ранее тоже устанавливался на основе потребительской корзины. Теперь он будет определяться в соотношении с величиной федерального прожиточного минимума. Единая шкала коэффициентов региональной дифференциации, которые отражают разницу в ценообразовании и природно-климатические условия территорий, устанавливается постановлением правительства", - сообщили в пресс-службе министерства труда РФ.
Добавляется, что коэффициенты будут применяться с 2022 года.
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"Ежегодное увеличение регионального прожиточного минимума, так же, как и федерального, будет обеспечиваться ростом среднедушевого медианного дохода. Кроме того, законодательно предусмотрена возможность пересмотра не реже 1 раза в 5 лет соотношения федерального прожиточного минимума с медианным доходом, что позволяет при изменениях социально-экономической ситуации обеспечивать дополнительный рост прожиточного минимума", - добавили в Минтруде.
 
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