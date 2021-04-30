https://ria.ru/20210430/minpromtorg-1730776843.html
Минпромторг предложил расширить список товаров для ограничения экспорта
Минпромторг предложил расширить список товаров для ограничения экспорта
Минпромторг РФ предлагает включить железную руду и стальной прокат в перечень товаров, в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T20:50
2021-04-30T20:50
2021-04-30T20:55
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает включить железную руду и стальной прокат в перечень товаров, в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные ограничения или запрет на экспорт - соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.В этот список также планируется включить полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, медную заготовку, лом, отходы меди, медную и алюминиевую проволоку, а также необработанный алюминий.В прошлом году в РФ был зафиксирован значительный рост цен на металлопродукцию, используемую в строительстве. Правительство с 30 января утвердило пошлину на экспорт лома черных металлов в 5%, но не менее 45 евро за тонну. Мера планируется на полгода и призвана обеспечить металлургов сырьем и предотвратить рост цен на стройматериалы, а также на металлопрокат, используемый, в том числе, в автопроме.
https://ria.ru/20210430/benzin-1730730805.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ
предлагает включить железную руду и стальной прокат в перечень товаров, в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные ограничения или запрет на экспорт - соответствующий законопроект опубликован на портале
проектов нормативно-правовых актов.
В этот список также планируется включить полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, медную заготовку, лом, отходы меди, медную и алюминиевую проволоку, а также необработанный алюминий.
В прошлом году в РФ был зафиксирован значительный рост цен на металлопродукцию, используемую в строительстве. Правительство с 30 января утвердило пошлину на экспорт лома черных металлов в 5%, но не менее 45 евро за тонну. Мера планируется на полгода и призвана обеспечить металлургов сырьем и предотвратить рост цен на стройматериалы, а также на металлопрокат, используемый, в том числе, в автопроме.