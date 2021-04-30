https://ria.ru/20210430/minpromtorg-1730776843.html

Минпромторг предложил расширить список товаров для ограничения экспорта

Минпромторг предложил расширить список товаров для ограничения экспорта

Минпромторг РФ предлагает включить железную руду и стальной прокат в перечень товаров, в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T20:50

2021-04-30T20:50

2021-04-30T20:55

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает включить железную руду и стальной прокат в перечень товаров, в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные ограничения или запрет на экспорт - соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.В этот список также планируется включить полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, медную заготовку, лом, отходы меди, медную и алюминиевую проволоку, а также необработанный алюминий.В прошлом году в РФ был зафиксирован значительный рост цен на металлопродукцию, используемую в строительстве. Правительство с 30 января утвердило пошлину на экспорт лома черных металлов в 5%, но не менее 45 евро за тонну. Мера планируется на полгода и призвана обеспечить металлургов сырьем и предотвратить рост цен на стройматериалы, а также на металлопрокат, используемый, в том числе, в автопроме.

https://ria.ru/20210430/benzin-1730730805.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика