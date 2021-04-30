https://ria.ru/20210430/minfin-1730645891.html

Минфин прокомментировал сообщения о введении минимальных цен на алкоголь

Минфин прокомментировал сообщения о введении минимальных цен на алкоголь

Вопрос установления в России минимальных розничных цен на весь алкоголь обсуждать пока рано, еще нет решений на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:36

2021-04-30T11:36

2021-04-30T11:36

россия

евразийский экономический союз

экономика

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Вопрос установления в России минимальных розничных цен на весь алкоголь обсуждать пока рано, еще нет решений на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина.В России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь(свыше 28%), включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Ранее Минфин РФ внес в Евразийскую экономическую комиссию предложение о возможности установления также МРЦ на алкогольные напитки крепостью и ниже 28%.Там отметили, что указанные изменения предоставляют право, а не обязанность государственного ценового регулирования. Каждая страна самостоятельно будет решать исходя из ситуации на алкогольном рынке, использовать данный механизм регулирования или нет."Целесообразность установления в России минимальных цен на отдельные виды алкогольной продукции будет обсуждаться только после утверждения указанных изменений. Поэтому пока говорить о распространении механизма на весь алкоголь преждевременно", - добавляет Минфин.Механизм установления минимальных цен положительно зарекомендовал себя в секторе крепкой алкогольной продукции и поддерживается бизнесом в качестве меры борьбы с нелегальным производством и оборотом алкогольной продукции и способа повышения объемов легальных производства и продаж, также указало министерство.

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/alko-1730156178.html

https://ria.ru/20210425/alkogol-1729812354.html

россия

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2021

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россия, евразийский экономический союз, экономика