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Минфин прокомментировал сообщения о введении минимальных цен на алкоголь
Минфин прокомментировал сообщения о введении минимальных цен на алкоголь
Вопрос установления в России минимальных розничных цен на весь алкоголь обсуждать пока рано, еще нет решений на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:36
2021-04-30T11:36
россия
евразийский экономический союз
экономика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Вопрос установления в России минимальных розничных цен на весь алкоголь обсуждать пока рано, еще нет решений на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина.В России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь(свыше 28%), включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Ранее Минфин РФ внес в Евразийскую экономическую комиссию предложение о возможности установления также МРЦ на алкогольные напитки крепостью и ниже 28%.Там отметили, что указанные изменения предоставляют право, а не обязанность государственного ценового регулирования. Каждая страна самостоятельно будет решать исходя из ситуации на алкогольном рынке, использовать данный механизм регулирования или нет."Целесообразность установления в России минимальных цен на отдельные виды алкогольной продукции будет обсуждаться только после утверждения указанных изменений. Поэтому пока говорить о распространении механизма на весь алкоголь преждевременно", - добавляет Минфин.Механизм установления минимальных цен положительно зарекомендовал себя в секторе крепкой алкогольной продукции и поддерживается бизнесом в качестве меры борьбы с нелегальным производством и оборотом алкогольной продукции и способа повышения объемов легальных производства и продаж, также указало министерство.
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/alko-1730156178.html
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россия, евразийский экономический союз, экономика

Минфин прокомментировал сообщения о введении минимальных цен на алкоголь

11:36 30.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Вопрос установления в России минимальных розничных цен на весь алкоголь обсуждать пока рано, еще нет решений на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина.
В России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь(свыше 28%), включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Ранее Минфин РФ внес в Евразийскую экономическую комиссию предложение о возможности установления также МРЦ на алкогольные напитки крепостью и ниже 28%.
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"С просьбами об установлении минимальных цен на алкогольную продукцию неоднократно обращалось бизнес-сообщество. Так как установление минимальных цен регламентируется Договором ЕАЭС, необходимо сначала создать правовые основания для этого. В связи с этим Минфин России инициировал внесение изменений в Договор и еще в начале года направил такие предложения в Евразийскую экономическую комиссию. В настоящее время проект изменений в Договор проходит согласование на площадке ЕЭК. Решений пока нет", - сообщили в Минфине.
Там отметили, что указанные изменения предоставляют право, а не обязанность государственного ценового регулирования. Каждая страна самостоятельно будет решать исходя из ситуации на алкогольном рынке, использовать данный механизм регулирования или нет.
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"Целесообразность установления в России минимальных цен на отдельные виды алкогольной продукции будет обсуждаться только после утверждения указанных изменений. Поэтому пока говорить о распространении механизма на весь алкоголь преждевременно", - добавляет Минфин.
Механизм установления минимальных цен положительно зарекомендовал себя в секторе крепкой алкогольной продукции и поддерживается бизнесом в качестве меры борьбы с нелегальным производством и оборотом алкогольной продукции и способа повышения объемов легальных производства и продаж, также указало министерство.
 
РоссияЕвразийский экономический союзЭкономика
 
 
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