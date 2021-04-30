https://ria.ru/20210430/mid-1730752054.html
Председатель Европарламента вошел в российский черный список
Председатель Европарламента вошел в российский черный список
Москва объявила, что восьмерым гражданам стран Евросоюза и представителям официальных структур ЕС закрыт въезд в Россию, черный список был опубликован в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T18:08
2021-04-30T18:08
2021-04-30T18:31
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москва объявила, что восьмерым гражданам стран Евросоюза и представителям официальных структур ЕС закрыт въезд в Россию, черный список был опубликован в пятницу, в него включен в том числе глава Европарламента Давид Мария Сассоли.Подчеркивается, что эта мера введена в ответ на шаги в отношении шести граждан России, которым запретили въезд на территорию Евросоюза.
https://ria.ru/20210430/evroparlament-1730707889.html
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