https://ria.ru/20210430/mid-1730752054.html

Председатель Европарламента вошел в российский черный список

Председатель Европарламента вошел в российский черный список

Москва объявила, что восьмерым гражданам стран Евросоюза и представителям официальных структур ЕС закрыт въезд в Россию, черный список был опубликован в... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T18:08

2021-04-30T18:08

2021-04-30T18:31

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россия

европарламент

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москва объявила, что восьмерым гражданам стран Евросоюза и представителям официальных структур ЕС закрыт въезд в Россию, черный список был опубликован в пятницу, в него включен в том числе глава Европарламента Давид Мария Сассоли.Подчеркивается, что эта мера введена в ответ на шаги в отношении шести граждан России, которым запретили въезд на территорию Евросоюза.

https://ria.ru/20210430/evroparlament-1730707889.html

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евросоюз, в мире, россия, европарламент