МИД прокомментировал предстоящие выборы президента в Сирии
13:24 30.04.2021 (обновлено: 13:33 30.04.2021)
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заявления о нелегитимности предстоящих президентских выборов в Сирии - грубое политическое давление, вмешательство во внутренние дела, заявили в пятницу в министерстве иностранных дел РФ.
Россия готова отправить наблюдателей на президентские выборы в Сирию, заявили в пятницу в министерстве иностранных дел России.
Президентские выборы в Сирии пройдут 26 мая.
"Надеемся, что, несмотря на продолжающуюся незаконную иностранную оккупацию части сирийской территории, голосование пройдет в соответствии с имеющимися национальными и международными стандартами. Откликаясь на обращение сирийской стороны, будем готовы направить на предстоящие выборы в САР российских наблюдателей", - говорится в сообщении на сайте МИД.
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В МИД отметили, что "организация президентской избирательной кампании в САР является исключительно внутренним делом этой страны и в полной мере соответствует требованиям действующей конституции 2012 года и национального законодательства".
"Эти действия ни в коей мере не противоречат положениям резолюции 2254 СБ ООН и других международных решений, в основе которых лежит уважение суверенитета Сирийской Арабской Республики", - подчеркнули в министерстве.
"В этой связи расцениваем прозвучавшие на днях из столиц ряда иностранных государств заявления о якобы нелегитимности предстоящих выборов как элемент грубого политического давления на Дамаск и очередную попытку вмешательства во внутренние дела САР. Никто не вправе указывать сирийцам, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства", - добавили в МИД.