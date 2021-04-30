https://ria.ru/20210430/mid-1730674117.html

МИД прокомментировал предстоящие выборы президента в Сирии

МИД прокомментировал предстоящие выборы президента в Сирии

Заявления о нелегитимности предстоящих президентских выборов в Сирии - грубое политическое давление, вмешательство во внутренние дела, заявили в пятницу в... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:24

2021-04-30T13:24

2021-04-30T13:33

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сирия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заявления о нелегитимности предстоящих президентских выборов в Сирии - грубое политическое давление, вмешательство во внутренние дела, заявили в пятницу в министерстве иностранных дел РФ.Россия готова отправить наблюдателей на президентские выборы в Сирию, заявили в пятницу в министерстве иностранных дел России.Президентские выборы в Сирии пройдут 26 мая.В МИД отметили, что "организация президентской избирательной кампании в САР является исключительно внутренним делом этой страны и в полной мере соответствует требованиям действующей конституции 2012 года и национального законодательства"."Эти действия ни в коей мере не противоречат положениям резолюции 2254 СБ ООН и других международных решений, в основе которых лежит уважение суверенитета Сирийской Арабской Республики", - подчеркнули в министерстве."В этой связи расцениваем прозвучавшие на днях из столиц ряда иностранных государств заявления о якобы нелегитимности предстоящих выборов как элемент грубого политического давления на Дамаск и очередную попытку вмешательства во внутренние дела САР. Никто не вправе указывать сирийцам, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства", - добавили в МИД.

https://ria.ru/20210428/siriya-1730021840.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/siriya-1728151714.html

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россия, совет безопасности оон, сирия, дамаск (город), в мире