Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210430/mendel-1730733332.html
СМИ: советник офиса Зеленского сообщил об увольнении его пресс-секретаря
СМИ: советник офиса Зеленского сообщил об увольнении его пресс-секретаря
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об увольнении пресс-секретаря украинского лидера Юлии Мендель, сообщило в пятницу... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:52
2021-04-30T23:54
юлия мендель
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155664/90/1556649072_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c398e30049e994d2542424c175c2ba48.jpg
КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об увольнении пресс-секретаря украинского лидера Юлии Мендель, сообщило в пятницу интернет-издание "Бабель".Ранее украинские СМИ неоднократно писали о возможном увольнении Мендель с должности пресс-секретаря Зеленского.По словам советника, Мендель продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Зеленского "до завершения процессов реорганизации коммуникационной работы офиса президента".Мендель заняла должность пресс-секретаря Зеленского после его победы на президентских выборах. После ряда связанных с ней скандалов журналистское сообщество потребовало ее увольнения. Например, ранее журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Зеленскому, якобы она толкала журналиста локтями. В свою очередь Мендель заявила, что "останавливала" сотрудника СМИ, так как он нарушал "личное пространство" президента. Национальный союз журналистов Украины призывал офис президента пересмотреть отношение к сотрудникам СМИ после этой ситуации.
https://ria.ru/20210412/mendel-1727824374.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155664/90/1556649072_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_9db69f3ff52ce3e0836594ab302001b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия мендель, владимир зеленский, украина, в мире

СМИ: советник офиса Зеленского сообщил об увольнении его пресс-секретаря

16:52 30.04.2021 (обновлено: 23:54 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание администрации президента Украины
Здание администрации президента Украины - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об увольнении пресс-секретаря украинского лидера Юлии Мендель, сообщило в пятницу интернет-издание "Бабель".
Ранее украинские СМИ неоднократно писали о возможном увольнении Мендель с должности пресс-секретаря Зеленского.

"Советник главы офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Бабелю" подтвердил увольнение Юлии Мендель с должности пресс-секретаря Владимира Зеленского", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

По словам советника, Мендель продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Зеленского "до завершения процессов реорганизации коммуникационной работы офиса президента".
Мендель заняла должность пресс-секретаря Зеленского после его победы на президентских выборах. После ряда связанных с ней скандалов журналистское сообщество потребовало ее увольнения. Например, ранее журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Зеленскому, якобы она толкала журналиста локтями. В свою очередь Мендель заявила, что "останавливала" сотрудника СМИ, так как он нарушал "личное пространство" президента. Национальный союз журналистов Украины призывал офис президента пересмотреть отношение к сотрудникам СМИ после этой ситуации.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 02:26
"Нет гражданской войне": пресс-секретаря Зеленского подвело знание языка
 
Юлия МендельВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Диетолог рассказала, как побаловать себя куличом без вреда для здоровья
03:39Блинкен заявил о стремлении Запада к конструктивным отношениям с Россией
03:37Вильфанд назвал регионы, которым повезло с погодой на майские праздники
03:23Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson
03:21Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
03:20На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
03:19Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии
03:12Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе
03:06Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный
03:01Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских
02:54МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики
02:31"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19
02:15Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
02:10Пасхальное угощение: как отметить праздник без вреда для здоровья
01:54Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве
01:38Онколог дал совет россиянам, у которых в роду был рак
01:15Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль
01:02Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
00:59Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры
00:53В Приднестровье доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния