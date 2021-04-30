https://ria.ru/20210430/mendel-1730733332.html

СМИ: советник офиса Зеленского сообщил об увольнении его пресс-секретаря

СМИ: советник офиса Зеленского сообщил об увольнении его пресс-секретаря

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об увольнении пресс-секретаря украинского лидера Юлии Мендель, сообщило в пятницу... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T16:52

2021-04-30T16:52

2021-04-30T23:54

юлия мендель

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об увольнении пресс-секретаря украинского лидера Юлии Мендель, сообщило в пятницу интернет-издание "Бабель".Ранее украинские СМИ неоднократно писали о возможном увольнении Мендель с должности пресс-секретаря Зеленского.По словам советника, Мендель продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Зеленского "до завершения процессов реорганизации коммуникационной работы офиса президента".Мендель заняла должность пресс-секретаря Зеленского после его победы на президентских выборах. После ряда связанных с ней скандалов журналистское сообщество потребовало ее увольнения. Например, ранее журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Зеленскому, якобы она толкала журналиста локтями. В свою очередь Мендель заявила, что "останавливала" сотрудника СМИ, так как он нарушал "личное пространство" президента. Национальный союз журналистов Украины призывал офис президента пересмотреть отношение к сотрудникам СМИ после этой ситуации.

https://ria.ru/20210412/mendel-1727824374.html

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юлия мендель, владимир зеленский, украина, в мире