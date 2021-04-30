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Посетители Московского зоопарка выберут имя для спасенной медведицы
Посетители Московского зоопарка выберут имя для спасенной медведицы
Посетители Московского зоопарка могут выбрать имя для спасённой медведицы, выбор будет из двух имен, рассказала журналистам генеральный директор Московского... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:54
2021-04-30T17:49
россия
светлана акулова
московский зоопарк
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярский край
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Посетители Московского зоопарка могут выбрать имя для спасённой медведицы, выбор будет из двух имен, рассказала журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.Ранее сообщалось, что 21 апреля в Московский зоопарк прибыл белый медвежонок, который был спасен с острова Большевик Красноярского края, где прибился к золотодобытчикам. Московский зоопарк займется его реабилитацией. В ближайших планах – адаптировать медвежонка к наружному вольеру зоопарка, где есть бассейн и гравийная ванная."Сейчас мы хотим попросить посетителей и тех, кто интересуется медвежонком, выбрать ей имя. Жители села Хатанга, откуда медвежонка привезли, хотели бы назвать ее Хатанга, а наши киперы - Рада", — сообщила Акулова.По словам директора, опрос будет размещён на страницах Московского зоопарка в социальных сетях. Голосование продлится все майские праздники, и 12 мая будут подведены итоги.Московский зоопарк может привезти старую белую медведицу Симону из зоопитомника под Волоколамском для спасённой медведицы, она должна будет обучить ее повадкам."Мы переживали, что мишка не получила основных инстинктов от своей мамы, что помешало бы ей участвовать в программе размножения и сохранения белого медведя. Мы даже планируем привезти бабушку Симону из зоопитомника. Есть такие примеры, когда в природе взрослые медведи принимают к себе медвежат", — рассказала Акулова.Директор пояснила, что медведиц сведут для того, чтобы "бабушка" научила медвежонка природным инстинктам и поведению.Также директор рассказала, что когда спасённый медвежонок прибыл в зоопарк, он весил 56 килограмм, а по номерке должен весить 90 килограмм, что говорит о истощении. Ей где-то 1.3-1.5 года.По словам Акуловой, киперы пробовали кормить ее фруктами и овощами, но ей они не интересны. В день она съедает 6 килограмм мяса и 6 килограмм рыбы в день."Ей очень полюбился живой карп, надеемся, что в ближайшую неделю выпустим живого карпа в водоём, чтобы она проявляла свои повадки и ловила рыбу в своём бассейне", — добавила директор."Решение о пристраивание медведицы будет принимать рабочая комиссия СОЗАР и Межведомственная комиссия Росприроднадзора... Мы, конечно, будем рады оставить ее в вольере, все будет зависеть от решения рабочей группы. Сейчас она находится 30 дней на карантине, и так как вольер был свободен, посетители смогут любоваться ее активностью", — рассказала Акулова.Директор пояснила, что в России много зоопарков, которые "хотели бы к себе в коллекцию белого медведя". "Комиссии будут представлены все вольеры, которые есть у зоопарков, и она будет выбирать, куда отправить медведицу", — добавила она.По словам Акуловой, чтобы медведица могла участвовать в программе размножения, у нее должен быть выработан инстинкт. "Чтобы привести ей самца, у нее должно быть выработано природное поведение, это все будет наблюдаться нашими киперами, на это все нужно время", - отметила директор.
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Эвакуация белого медвежонка из Арктики в Московский зоопарк
"Вы ко мне?" - Московский зоопарк показал, как эвакуировали из Арктики белого медвежонка, и как она осваивается в столице
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россия, светлана акулова, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, общество

Посетители Московского зоопарка выберут имя для спасенной медведицы

16:54 30.04.2021 (обновлено: 17:49 30.04.2021)
 
© Фото : Московский зоопаркБелый медведь, спасенный с острова Большевик Красноярского края
Белый медведь, спасенный с острова Большевик Красноярского края - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : Московский зоопарк
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Посетители Московского зоопарка могут выбрать имя для спасённой медведицы, выбор будет из двух имен, рассказала журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Ранее сообщалось, что 21 апреля в Московский зоопарк прибыл белый медвежонок, который был спасен с острова Большевик Красноярского края, где прибился к золотодобытчикам. Московский зоопарк займется его реабилитацией. В ближайших планах – адаптировать медвежонка к наружному вольеру зоопарка, где есть бассейн и гравийная ванная.
"Сейчас мы хотим попросить посетителей и тех, кто интересуется медвежонком, выбрать ей имя. Жители села Хатанга, откуда медвежонка привезли, хотели бы назвать ее Хатанга, а наши киперы - Рада", — сообщила Акулова.
По словам директора, опрос будет размещён на страницах Московского зоопарка в социальных сетях. Голосование продлится все майские праздники, и 12 мая будут подведены итоги.
Московский зоопарк может привезти старую белую медведицу Симону из зоопитомника под Волоколамском для спасённой медведицы, она должна будет обучить ее повадкам.
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"Мы переживали, что мишка не получила основных инстинктов от своей мамы, что помешало бы ей участвовать в программе размножения и сохранения белого медведя. Мы даже планируем привезти бабушку Симону из зоопитомника. Есть такие примеры, когда в природе взрослые медведи принимают к себе медвежат", — рассказала Акулова.
Директор пояснила, что медведиц сведут для того, чтобы "бабушка" научила медвежонка природным инстинктам и поведению.
Также директор рассказала, что когда спасённый медвежонок прибыл в зоопарк, он весил 56 килограмм, а по номерке должен весить 90 килограмм, что говорит о истощении. Ей где-то 1.3-1.5 года.
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По словам Акуловой, киперы пробовали кормить ее фруктами и овощами, но ей они не интересны. В день она съедает 6 килограмм мяса и 6 килограмм рыбы в день.
"Ей очень полюбился живой карп, надеемся, что в ближайшую неделю выпустим живого карпа в водоём, чтобы она проявляла свои повадки и ловила рыбу в своём бассейне", — добавила директор.
"Решение о пристраивание медведицы будет принимать рабочая комиссия СОЗАР и Межведомственная комиссия Росприроднадзора... Мы, конечно, будем рады оставить ее в вольере, все будет зависеть от решения рабочей группы. Сейчас она находится 30 дней на карантине, и так как вольер был свободен, посетители смогут любоваться ее активностью", — рассказала Акулова.
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Директор пояснила, что в России много зоопарков, которые "хотели бы к себе в коллекцию белого медведя". "Комиссии будут представлены все вольеры, которые есть у зоопарков, и она будет выбирать, куда отправить медведицу", — добавила она.
По словам Акуловой, чтобы медведица могла участвовать в программе размножения, у нее должен быть выработан инстинкт. "Чтобы привести ей самца, у нее должно быть выработано природное поведение, это все будет наблюдаться нашими киперами, на это все нужно время", - отметила директор.
 
РоссияСветлана АкуловаМосковский зоопаркФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Красноярский крайОбщество
 
 
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