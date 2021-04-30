https://ria.ru/20210430/medal-1730711480.html

В Ереване сыну ветерана вручили медаль, потерянную 77 лет назад в Крыму

В Ереване сыну ветерана вручили медаль, потерянную 77 лет назад в Крыму

Потерянную 77 лет назад в Крыму медаль "За боевые заслуги" красноармейца Азата Мадояна вручили его сыну Самвелу. Церемония в формате телемоста с Симферополем... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:30

2021-04-30T15:30

2021-04-30T16:03

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ЕРЕВАН, 30 апр — РИА Новости. Потерянную 77 лет назад в Крыму медаль "За боевые заслуги" красноармейца Азата Мадояна вручили его сыну Самвелу. Церемония в формате телемоста с Симферополем состоялась в пресс-центре Sputnik Армения в Ереване.В ней участвовали вице-премьер правительства Крыма — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов и помощник российского военного атташе Иван Арефьев.По данным Sputnik Армения, медаль нашли в Крыму примерно месяц назад. По номеру выяснили личность награжденного — это Азат Мадоян, 1922 года рождения, уроженец села Мец-Парни Артикского района Армянской ССР, связист батареи 76-миллиметровой артиллерии Таманской дивизии.Представитель поискового объединения "Крымский рубеж" Геннадий Солодилов рассказал, что медаль случайно обнаружили на дне Симферопольского водохранилища. Ее передали поисковикам, а работа в архивах позволила установить имя владельца."Она была немного повреждена, возможно, пулей или ковшом экскаватора", — рассказал Солодилов.Сын Азата Мадояна Самвел поблагодарил поисковиков и признался, что не ожидал получить медаль отца спустя многие десятилетия. "Для меня, для моей семьи это большая радость. Я не думал, что через столько лет будет найдена медаль отца, которым я всегда гордился", — приводит агентство его слова."Мы искренне поздравляем вас с этим символическим, важным, знаменательным событием, посвященным памяти вашего отца и великому наследию вашей семьи, вкладу армянского народа в Победу", — сказал Мурадов. По его словам, Армения и Крым связаны духовно и исторически и медаль еще раз показывает эту важную связь.

https://ria.ru/20200805/1575414917.html

ереван

республика крым

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великая отечественная война (1941-1945), георгий мурадов, ереван, республика крым, в мире