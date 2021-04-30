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https://ria.ru/20210430/masalov-1730787998.html
Цивилев пообещал вернуть звание почетного гражданина Берлина Масалову
Цивилев пообещал вернуть звание почетного гражданина Берлина Масалову
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что вместе с МИД РФ, посольством России в ФРГ и неравнодушными жителями Германии продолжит работу, чтобы... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T23:35
2021-04-30T23:35
россия
сергей цивилев
германия
берлин (город)
в мире
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КЕМЕРОВО, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что вместе с МИД РФ, посольством России в ФРГ и неравнодушными жителями Германии продолжит работу, чтобы вернуть звание почетного гражданина Берлина герою-кузбассовцу Николаю Масалову, сообщается в Telegram-канале главы региона.Ранее сообщалось, что героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, спасшего немецкую девочку во время штурма Берлина в 1945 году, чей образ впоследствии воплотился в знаменитый монумент Воина-освободителя в берлинском Трептов-парке, не восстановят в звании почетного гражданина Берлина. Запрос по этому поводу в ФРГ направлял Сергей Цивилев - губернатор Кузбасса, откуда был родом советский солдат.Масалов - уроженец Кемеровской области, после войны он жил в поселке Тяжинский, похоронен на сельском кладбище. В 2020 году в Кемеровской области широко отмечалось 75-летие его подвига, в числе мероприятий был телемост с участием Кемеровского областного краеведческого музея и Германо-российского музея "Берлин-Карлсхорст" в Берлине. В тот же день было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя музеями.Подвиг Масалова, спасшего немецкую девочку 30 апреля 1945 года, лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Скульптор Евгений Вучетич увековечил его в скульптуре советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, правой сжимает меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика. Этот солдат стал символом освободительной миссии Советского Союза и победы над врагом.
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россия, сергей цивилев, германия, берлин (город), в мире

Цивилев пообещал вернуть звание почетного гражданина Берлина Масалову

23:35 30.04.2021
 
© РИА Новости / Татьяна ФирсоваМонумент Воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине
Монумент Воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
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КЕМЕРОВО, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что вместе с МИД РФ, посольством России в ФРГ и неравнодушными жителями Германии продолжит работу, чтобы вернуть звание почетного гражданина Берлина герою-кузбассовцу Николаю Масалову, сообщается в Telegram-канале главы региона.
Ранее сообщалось, что героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, спасшего немецкую девочку во время штурма Берлина в 1945 году, чей образ впоследствии воплотился в знаменитый монумент Воина-освободителя в берлинском Трептов-парке, не восстановят в звании почетного гражданина Берлина. Запрос по этому поводу в ФРГ направлял Сергей Цивилев - губернатор Кузбасса, откуда был родом советский солдат.

"Совместно с Министерством иностранных дел РФ, Посольством России в ФРГ и неравнодушными жителями Германии мы продолжаем работу и приложим все усилия, чтобы вернуть звание почетного гражданина Берлина герою-кузбассовцу", – написал Цивилев.

Масалов - уроженец Кемеровской области, после войны он жил в поселке Тяжинский, похоронен на сельском кладбище. В 2020 году в Кемеровской области широко отмечалось 75-летие его подвига, в числе мероприятий был телемост с участием Кемеровского областного краеведческого музея и Германо-российского музея "Берлин-Карлсхорст" в Берлине. В тот же день было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя музеями.
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Вчера, 17:11
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Подвиг Масалова, спасшего немецкую девочку 30 апреля 1945 года, лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Скульптор Евгений Вучетич увековечил его в скульптуре советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, правой сжимает меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика. Этот солдат стал символом освободительной миссии Советского Союза и победы над врагом.
 
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