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https://ria.ru/20210430/masalov-1730739231.html
Берлинский депутат призвал вернуть Масалову почетное гражданство
Берлинский депутат призвал вернуть Масалову почетное гражданство
Подвиг Героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, спасшего немецкую девочку во время штурма Берлина в 1945 году, был замечательным, Масалов должен... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:11
2021-04-30T17:11
сергей цивилев
мелитон кантария
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Подвиг Героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, спасшего немецкую девочку во время штурма Берлина в 1945 году, был замечательным, Масалов должен оставаться почетным гражданином Берлина, как и другие солдаты Красной Армии, принявшие участие в битве за столицу Германии в 1945 году, заявил РИА Новости депутат берлинской Палаты представителей Гуннар Линдеманн ("Альтернатива для Германии").Масалов - уроженец Кемеровской области, после войны он жил в поселке Тяжинский, похоронен на сельском кладбище. Знаменщик 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии сержант Масалов 30 апреля 1945 года принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма Берлина оставалось 50 минут, и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Сам Масалов был тогда ранен в ногу, но не сказал об этом и снова встал у знамени полка.Подвиг Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича - фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, правой сжимает меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика. Этот солдат стал символом освободительной миссии Советского Союза и победы над врагом. Также в честь подвига Масалова в Берлине на мосту Потсдамер Брюке через Ландвер-канал установлена памятная медная доска."Подвиг Масалова, спасшего маленькую девочку во время войны на улицах Берлина, был замечательным. Поэтому я не понимаю, почему Сенат лишил его почетного гражданства. Мы должны отдать дань уважения его достижениям, а также достижениям других солдат, участвовавших в освобождении Берлина от фашизма", - сказал Линдеманн, добавив, что эти "солдаты должны оставаться почетными гражданами" Берлина, лишение их этих званий в 1990-е годы "было неправильным".Ранее запрос о восстановлении героя Великой Отечественной войны Масалова, чей подвиг был увековечен в знаменитом монументе Воина-освободителя в берлинском Трептов-парке, направил в ФРГ Сергей Цивилев - губернатор Кузбасса, откуда был родом советский солдат. Как следует из ответа властей Берлина, который есть в распоряжении РИА Новости, "мужественный поступок солдата Николая Масалова не подлежит сомнению", однако "возвращение имени Николая Масалова в список почетных граждан Берлина невозможно".Как заявили РИА Новости в сенате Берлина, повторный прием лиц, которые были не приняты в список почетных граждан столицы в 1992, не предусмотрен. Ситуация в 1992 году была связана с тем, что в Западном и Восточном Берлине до воссоединения существовали два разных списка почетных граждан. После воссоединения Германии сенат Берлина принял решение с одобрения (берлинского парламента) Палаты представителей включить ряд деятелей из "восточного" списка в "западный". Звания почетных граждан Берлина были лишены 11 представителей советской армии и советской военной администрации, в том числе Николай Масалов, Михаил Егоров и Мелитон Кантария, маршалы Михаил Катуков, Иван Конев, Василий Чуйков.
https://ria.ru/20210430/masalov-1730724242.html
https://ria.ru/20210422/lvov-1729491207.html
германия
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сергей цивилев, мелитон кантария, германия, берлин (город), в мире

Берлинский депутат призвал вернуть Масалову почетное гражданство

17:11 30.04.2021
 
© РИА Новости / Татьяна ФирсоваМонумент Воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине
Монумент Воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
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БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Подвиг Героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, спасшего немецкую девочку во время штурма Берлина в 1945 году, был замечательным, Масалов должен оставаться почетным гражданином Берлина, как и другие солдаты Красной Армии, принявшие участие в битве за столицу Германии в 1945 году, заявил РИА Новости депутат берлинской Палаты представителей Гуннар Линдеманн ("Альтернатива для Германии").
Масалов - уроженец Кемеровской области, после войны он жил в поселке Тяжинский, похоронен на сельском кладбище. Знаменщик 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии сержант Масалов 30 апреля 1945 года принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма Берлина оставалось 50 минут, и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Сам Масалов был тогда ранен в ногу, но не сказал об этом и снова встал у знамени полка.
Макет памятника Воин-освободитель работы Евгения Вучетича из собрания Российского государственного архива социально-политической истории на выставке Триумф победителей в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
16:22
Депутат бундестага оценил решение Берлина о почетном гражданстве Масалова
Подвиг Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича - фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, правой сжимает меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика. Этот солдат стал символом освободительной миссии Советского Союза и победы над врагом. Также в честь подвига Масалова в Берлине на мосту Потсдамер Брюке через Ландвер-канал установлена памятная медная доска.
"Подвиг Масалова, спасшего маленькую девочку во время войны на улицах Берлина, был замечательным. Поэтому я не понимаю, почему Сенат лишил его почетного гражданства. Мы должны отдать дань уважения его достижениям, а также достижениям других солдат, участвовавших в освобождении Берлина от фашизма", - сказал Линдеманн, добавив, что эти "солдаты должны оставаться почетными гражданами" Берлина, лишение их этих званий в 1990-е годы "было неправильным".
Комплекс Монумент Славы во Львове - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 16:27
Во Львове начали снимать барельефы с Монумента славы советским воинам
Ранее запрос о восстановлении героя Великой Отечественной войны Масалова, чей подвиг был увековечен в знаменитом монументе Воина-освободителя в берлинском Трептов-парке, направил в ФРГ Сергей Цивилев - губернатор Кузбасса, откуда был родом советский солдат. Как следует из ответа властей Берлина, который есть в распоряжении РИА Новости, "мужественный поступок солдата Николая Масалова не подлежит сомнению", однако "возвращение имени Николая Масалова в список почетных граждан Берлина невозможно".
Как заявили РИА Новости в сенате Берлина, повторный прием лиц, которые были не приняты в список почетных граждан столицы в 1992, не предусмотрен. Ситуация в 1992 году была связана с тем, что в Западном и Восточном Берлине до воссоединения существовали два разных списка почетных граждан. После воссоединения Германии сенат Берлина принял решение с одобрения (берлинского парламента) Палаты представителей включить ряд деятелей из "восточного" списка в "западный". Звания почетных граждан Берлина были лишены 11 представителей советской армии и советской военной администрации, в том числе Николай Масалов, Михаил Егоров и Мелитон Кантария, маршалы Михаил Катуков, Иван Конев, Василий Чуйков.
 
Сергей ЦивилевМелитон КантарияГерманияБерлин (город)В мире
 
 
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