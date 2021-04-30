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Спикер парламента Крыма обратился к украинцам из-за марша националистов
Спикер парламента Крыма обратился к украинцам из-за марша националистов
Спикер крымского парламента Владимир Константинов призвал жителей Украины "положить край безумию националистов" из-за марша в Киеве в честь дивизии СС... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:29
2021-04-30T18:30
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Спикер крымского парламента Владимир Константинов призвал жителей Украины "положить край безумию националистов" из-за марша в Киеве в честь дивизии СС "Галичина".Украинские националисты провели в среду первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове. Министерство иностранных дел Украины спустя два дня осудило прославление войск СС."Дорогие наши украинские соотечественники. Довольно все это терпеть. Пора положить край этому безумию и национальному унижению, иначе он положит край всем вам. Мы обязательно придем вам на помощь, но подняться против всей этой нечисти должны вы и только вы. Никто, кроме вас самих, не спасет вас и не избавит от нацистской нечисти. Не ждите, что это само рассосется. Будете медлить — они вас просто переварят как биомассу. Не допустите этого", - говорится в обращении Константинова, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, в прошлые годы подобные марши были возможны только на территории Западной Украины, а попытки провести их в других местах встречали жесткий отпор гражданского общества."Теперь в столице Украины такого отпора последыши Гитлера не встретили. А значит — они поползут и дальше по многострадальной украинской земле. И будут расползаться до тех пор, пока не наткнутся на сопротивление. Не словесное, с протестами, охами и ахами, а жесткое, силовое", - подчеркнул Константинов.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности, принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
https://ria.ru/20210430/ukraina-1730688108.html
https://ria.ru/20210429/ukraina-1730503033.html
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владимир константинов, гута , мид украины, львов, киев, украина, в мире

Спикер парламента Крыма обратился к украинцам из-за марша националистов

17:29 30.04.2021 (обновлено: 18:30 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Спикер крымского парламента Владимир Константинов призвал жителей Украины "положить край безумию националистов" из-за марша в Киеве в честь дивизии СС "Галичина".
Украинские националисты провели в среду первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове. Министерство иностранных дел Украины спустя два дня осудило прославление войск СС.
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"Дорогие наши украинские соотечественники. Довольно все это терпеть. Пора положить край этому безумию и национальному унижению, иначе он положит край всем вам. Мы обязательно придем вам на помощь, но подняться против всей этой нечисти должны вы и только вы. Никто, кроме вас самих, не спасет вас и не избавит от нацистской нечисти. Не ждите, что это само рассосется. Будете медлить — они вас просто переварят как биомассу. Не допустите этого", - говорится в обращении Константинова, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, в прошлые годы подобные марши были возможны только на территории Западной Украины, а попытки провести их в других местах встречали жесткий отпор гражданского общества.
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"Теперь в столице Украины такого отпора последыши Гитлера не встретили. А значит — они поползут и дальше по многострадальной украинской земле. И будут расползаться до тех пор, пока не наткнутся на сопротивление. Не словесное, с протестами, охами и ахами, а жесткое, силовое", - подчеркнул Константинов.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности, принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
 
Владимир КонстантиновГутаМИД УкраиныЛьвовКиевУкраинаВ мире
 
 
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