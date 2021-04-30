https://ria.ru/20210430/latviya-1730786664.html

"Русский союз Латвии" будет праздновать День Победы, несмотря на запрет

"Русский союз Латвии" будет праздновать День Победы, несмотря на запрет

Партия "Русский союз Латвии" не откажется от мероприятий в честь Дня Победы в Риге, несмотря на запрет на со стороны столичной думы. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T23:06

2021-04-30T23:06

2021-04-30T23:06

русский союз латвии

день победы

латвия

рига

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/90895/93/908959391_0:137:730:548_1920x0_80_0_0_6f8888768c6a72861f4977a4a6de54a8.jpg

РИГА, 30 апр – РИА Новости. Партия "Русский союз Латвии" не откажется от мероприятий в честь Дня Победы в Риге, несмотря на запрет на со стороны столичной думы.Исполнительная дирекция рижской думы после консультации с органами правопорядка и медиками в пятницу запретила все заявленные на 9 мая мероприятия. Причиной власти называют коронавирусные ограничения.Ранее дума получила три заявки на проведение мероприятий 9 мая около памятника воинам-освободителям. Ежегодно 9 мая у него собираются десятки тысяч жителей Латвии, чтобы отпраздновать День Победы.

https://ria.ru/20210430/latviya-1730715506.html

латвия

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русский союз латвии, день победы, латвия, рига, в мире