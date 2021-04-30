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"Русский союз Латвии" будет праздновать День Победы, несмотря на запрет
"Русский союз Латвии" будет праздновать День Победы, несмотря на запрет
Партия "Русский союз Латвии" не откажется от мероприятий в честь Дня Победы в Риге, несмотря на запрет на со стороны столичной думы. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T23:06
2021-04-30T23:06
русский союз латвии
день победы
латвия
рига
в мире
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РИГА, 30 апр – РИА Новости. Партия "Русский союз Латвии" не откажется от мероприятий в честь Дня Победы в Риге, несмотря на запрет на со стороны столичной думы.Исполнительная дирекция рижской думы после консультации с органами правопорядка и медиками в пятницу запретила все заявленные на 9 мая мероприятия. Причиной власти называют коронавирусные ограничения.Ранее дума получила три заявки на проведение мероприятий 9 мая около памятника воинам-освободителям. Ежегодно 9 мая у него собираются десятки тысяч жителей Латвии, чтобы отпраздновать День Победы.
https://ria.ru/20210430/latviya-1730715506.html
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русский союз латвии, день победы, латвия, рига, в мире

"Русский союз Латвии" будет праздновать День Победы, несмотря на запрет

23:06 30.04.2021
 
© Фото : public domainПамятник Освободителям Риги
Памятник Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : public domain
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РИГА, 30 апр – РИА Новости. Партия "Русский союз Латвии" не откажется от мероприятий в честь Дня Победы в Риге, несмотря на запрет на со стороны столичной думы.
Исполнительная дирекция рижской думы после консультации с органами правопорядка и медиками в пятницу запретила все заявленные на 9 мая мероприятия. Причиной власти называют коронавирусные ограничения.

"Появилась информация о том, что территория Памятника Освободителям Риги будет огорожена. На следующей неделе наши депутаты Рижской думы будут добиваться того, чтобы проход к памятнику в праздничный день был открыт и рижане могли беспрепятственно возложить цветы в индивидуальном порядке. Пандемия - не повод для политических игр и необоснованных запретов! Мы не откажемся от Дня Победы", - говорится в сообщении партии в Facebook.

Ранее дума получила три заявки на проведение мероприятий 9 мая около памятника воинам-освободителям. Ежегодно 9 мая у него собираются десятки тысяч жителей Латвии, чтобы отпраздновать День Победы.
Рига - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
15:46
От жительницы Латвии потребовали объяснений из-за поста на русском языке
 
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