"Русский союз Латвии" будет праздновать День Победы, несмотря на запрет
© Фото : public domainПамятник Освободителям Риги
© Фото : public domain
РИГА, 30 апр – РИА Новости. Партия "Русский союз Латвии" не откажется от мероприятий в честь Дня Победы в Риге, несмотря на запрет на со стороны столичной думы.
Исполнительная дирекция рижской думы после консультации с органами правопорядка и медиками в пятницу запретила все заявленные на 9 мая мероприятия. Причиной власти называют коронавирусные ограничения.
"Появилась информация о том, что территория Памятника Освободителям Риги будет огорожена. На следующей неделе наши депутаты Рижской думы будут добиваться того, чтобы проход к памятнику в праздничный день был открыт и рижане могли беспрепятственно возложить цветы в индивидуальном порядке. Пандемия - не повод для политических игр и необоснованных запретов! Мы не откажемся от Дня Победы", - говорится в сообщении партии в Facebook.
Ранее дума получила три заявки на проведение мероприятий 9 мая около памятника воинам-освободителям. Ежегодно 9 мая у него собираются десятки тысяч жителей Латвии, чтобы отпраздновать День Победы.