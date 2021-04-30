https://ria.ru/20210430/lastochka-1730728430.html
РЖД запустили поезда "Ласточка" между Москвой и Минском
РЖД запустили поезда "Ласточка" между Москвой и Минском
Холдинг РЖД в пятницу запустил между Москвой и Минском скоростные поезда "Ласточка", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:04
2021-04-30T17:04
2021-04-30T17:31
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
москва
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730743719_0:199:2797:1772_1920x0_80_0_0_0191198ef89084339d3a5bff6a6d86f8.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Холдинг РЖД в пятницу запустил между Москвой и Минском скоростные поезда "Ласточка", передает корреспондент РИА Новости.Первая "Ласточка" отправилась с Белорусского вокзала столицы в 16.00. Она прибудет в Минск в 22.55. Время в пути составит 6 часов 55 минут. По такому же расписанию отправилась и первая "Ласточка" из Минска.Затем ежедневно между столицами России и Белоруссии будет по два рейса "Ласточек" по зеркальному расписанию: отправление из Москвы и из Минска в 6.20 и прибытие в 13.10 (с остановкой в Смоленске), отправление в 16.00 и прибытие в 22.55 (с остановкой в Вязьме и Смоленске).Другие поезда между Москвой и Минском преодолевают этот путь примерно за 9 часов. То есть с запуском "Ласточек" время в пути сократится почти на 2 часа."Ласточка" между Москвой и Минском имеет пять вагонов и три класса обслуживания: бизнес-класс (специально выделенная зона в вагоне № 5), эконом и базовый классы. В каждом составе - 349 мест. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.Отмечалось, что в поездах дальнего следования, курсирующих в российско-белорусском сообщении, действуют противоэпидемические меры обоих государств. Всем пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки. Также железнодорожным путешественникам стоит помнить об особенностях въезда в страны в части ПЦР-тестов на коронавирус.
https://ria.ru/20210219/belorussiya-1598242592.html
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730743719_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_743b464c2e0d2316405e3a8e98132f93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, белоруссия
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Холдинг РЖД в пятницу запустил между Москвой и Минском скоростные поезда "Ласточка", передает корреспондент РИА Новости.
Первая "Ласточка" отправилась с Белорусского вокзала столицы в 16.00. Она прибудет в Минск
в 22.55. Время в пути составит 6 часов 55 минут. По такому же расписанию отправилась и первая "Ласточка" из Минска.
Затем ежедневно между столицами России
и Белоруссии
будет по два рейса "Ласточек" по зеркальному расписанию: отправление из Москвы и из Минска в 6.20 и прибытие в 13.10 (с остановкой в Смоленске
), отправление в 16.00 и прибытие в 22.55 (с остановкой в Вязьме
и Смоленске).
Другие поезда между Москвой
и Минском преодолевают этот путь примерно за 9 часов. То есть с запуском "Ласточек" время в пути сократится почти на 2 часа.
"Ласточка" между Москвой и Минском имеет пять вагонов и три класса обслуживания: бизнес-класс (специально выделенная зона в вагоне № 5), эконом и базовый классы. В каждом составе - 349 мест. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.
Отмечалось, что в поездах дальнего следования, курсирующих в российско-белорусском сообщении, действуют противоэпидемические меры обоих государств. Всем пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки. Также железнодорожным путешественникам стоит помнить об особенностях въезда в страны в части ПЦР-тестов на коронавирус.