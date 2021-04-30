https://ria.ru/20210430/lastochka-1730728430.html

РЖД запустили поезда "Ласточка" между Москвой и Минском

РЖД запустили поезда "Ласточка" между Москвой и Минском

Холдинг РЖД в пятницу запустил между Москвой и Минском скоростные поезда "Ласточка", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T17:04

2021-04-30T17:04

2021-04-30T17:31

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Холдинг РЖД в пятницу запустил между Москвой и Минском скоростные поезда "Ласточка", передает корреспондент РИА Новости.Первая "Ласточка" отправилась с Белорусского вокзала столицы в 16.00. Она прибудет в Минск в 22.55. Время в пути составит 6 часов 55 минут. По такому же расписанию отправилась и первая "Ласточка" из Минска.Затем ежедневно между столицами России и Белоруссии будет по два рейса "Ласточек" по зеркальному расписанию: отправление из Москвы и из Минска в 6.20 и прибытие в 13.10 (с остановкой в Смоленске), отправление в 16.00 и прибытие в 22.55 (с остановкой в Вязьме и Смоленске).Другие поезда между Москвой и Минском преодолевают этот путь примерно за 9 часов. То есть с запуском "Ласточек" время в пути сократится почти на 2 часа."Ласточка" между Москвой и Минском имеет пять вагонов и три класса обслуживания: бизнес-класс (специально выделенная зона в вагоне № 5), эконом и базовый классы. В каждом составе - 349 мест. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.Отмечалось, что в поездах дальнего следования, курсирующих в российско-белорусском сообщении, действуют противоэпидемические меры обоих государств. Всем пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки. Также железнодорожным путешественникам стоит помнить об особенностях въезда в страны в части ПЦР-тестов на коронавирус.

https://ria.ru/20210219/belorussiya-1598242592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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