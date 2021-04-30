Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20210430/lastochka-1730728430.html
РЖД запустили поезда "Ласточка" между Москвой и Минском
РЖД запустили поезда "Ласточка" между Москвой и Минском
Холдинг РЖД в пятницу запустил между Москвой и Минском скоростные поезда "Ласточка", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:04
2021-04-30T17:31
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
москва
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730743719_0:199:2797:1772_1920x0_80_0_0_0191198ef89084339d3a5bff6a6d86f8.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Холдинг РЖД в пятницу запустил между Москвой и Минском скоростные поезда "Ласточка", передает корреспондент РИА Новости.Первая "Ласточка" отправилась с Белорусского вокзала столицы в 16.00. Она прибудет в Минск в 22.55. Время в пути составит 6 часов 55 минут. По такому же расписанию отправилась и первая "Ласточка" из Минска.Затем ежедневно между столицами России и Белоруссии будет по два рейса "Ласточек" по зеркальному расписанию: отправление из Москвы и из Минска в 6.20 и прибытие в 13.10 (с остановкой в Смоленске), отправление в 16.00 и прибытие в 22.55 (с остановкой в Вязьме и Смоленске).Другие поезда между Москвой и Минском преодолевают этот путь примерно за 9 часов. То есть с запуском "Ласточек" время в пути сократится почти на 2 часа."Ласточка" между Москвой и Минском имеет пять вагонов и три класса обслуживания: бизнес-класс (специально выделенная зона в вагоне № 5), эконом и базовый классы. В каждом составе - 349 мест. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.Отмечалось, что в поездах дальнего следования, курсирующих в российско-белорусском сообщении, действуют противоэпидемические меры обоих государств. Всем пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки. Также железнодорожным путешественникам стоит помнить об особенностях въезда в страны в части ПЦР-тестов на коронавирус.
https://ria.ru/20210219/belorussiya-1598242592.html
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730743719_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_743b464c2e0d2316405e3a8e98132f93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, белоруссия

РЖД запустили поезда "Ласточка" между Москвой и Минском

17:04 30.04.2021 (обновлено: 17:31 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОтправление скоростного поезда "Ласточка" из Минска в Москву
Отправление скоростного поезда Ласточка из Минска в Москву - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Холдинг РЖД в пятницу запустил между Москвой и Минском скоростные поезда "Ласточка", передает корреспондент РИА Новости.
Первая "Ласточка" отправилась с Белорусского вокзала столицы в 16.00. Она прибудет в Минск в 22.55. Время в пути составит 6 часов 55 минут. По такому же расписанию отправилась и первая "Ласточка" из Минска.
Затем ежедневно между столицами России и Белоруссии будет по два рейса "Ласточек" по зеркальному расписанию: отправление из Москвы и из Минска в 6.20 и прибытие в 13.10 (с остановкой в Смоленске), отправление в 16.00 и прибытие в 22.55 (с остановкой в Вязьме и Смоленске).
Другие поезда между Москвой и Минском преодолевают этот путь примерно за 9 часов. То есть с запуском "Ласточек" время в пути сократится почти на 2 часа.
"Ласточка" между Москвой и Минском имеет пять вагонов и три класса обслуживания: бизнес-класс (специально выделенная зона в вагоне № 5), эконом и базовый классы. В каждом составе - 349 мест. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.
Отмечалось, что в поездах дальнего следования, курсирующих в российско-белорусском сообщении, действуют противоэпидемические меры обоих государств. Всем пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки. Также железнодорожным путешественникам стоит помнить об особенностях въезда в страны в части ПЦР-тестов на коронавирус.
Поезд Минск-Москва на железнодорожном вокзале в Минске - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 20:57Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Белоруссия предложила России расширить железнодорожное и авиасообщение
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияМоскваБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Блинкен заявил о стремлении Запада к конструктивным отношениям с Россией
03:37Вильфанд назвал регионы, которым повезло с погодой на майские праздники
03:23Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson
03:21Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
03:20На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
03:19Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии
03:12Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе
03:06Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный
03:01Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских
02:54МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики
02:31"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19
02:15Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
02:10Пасхальное угощение: как отметить праздник без вреда для здоровья
01:54Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве
01:38Онколог дал совет россиянам, у которых в роду был рак
01:15Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль
01:02Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
00:59Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры
00:53В Приднестровье доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"
00:47Православные верующие встречают Великую субботу
Лента новостейМолния