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В Крыму ответили на претензии ЕП по судоходству в Керченском проливе
В Крыму ответили на претензии ЕП по судоходству в Керченском проливе
В Керченском проливе нет проблем с судоходством, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T09:16
2021-04-30T10:34
россия
европарламент
обсе
юрий гемпель
керченский пролив
азовское море
республика крым
оон
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. В Керченском проливе нет проблем с судоходством, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее Европейский парламент рекомендовал ЕС обеспечить постоянный мониторинг за свободой перемещения в проливе. Евродепутаты призвали Россию придерживаться своих обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву и гарантировать свободу навигации и транзитного прохода в Азовское море.Керченский пролив он назвал внутренними водами России, с чем, по его мнению, обязаны считаться другие государства."Диктат со стороны депутатов Европарламента неприемлем. Международные организации, такие, как ООН и ОБСЕ, могут лично убедиться в свободе судоходства в проливе", — подчеркнул Гемпель.На прошлой неделе Россия до 31 октября из-за учений закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря. Речь идет об участке акватории вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, районе у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и небольшом участке около западной оконечности Крыма. Это вызвало возмущение Запада. В Минобороны отметили, что все эти зоны расположены в пределах территориальных вод России, а блокировка не будет мешать торговому судоходству. В МИД напомнили, что это общепринятая международная практика.
https://ria.ru/20210417/naglost-1728675529.html
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россия
керченский пролив
азовское море
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россия, европарламент, обсе, юрий гемпель, керченский пролив, азовское море, республика крым, оон, в мире

В Крыму ответили на претензии ЕП по судоходству в Керченском проливе

09:16 30.04.2021 (обновлено: 10:34 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. В Керченском проливе нет проблем с судоходством, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее Европейский парламент рекомендовал ЕС обеспечить постоянный мониторинг за свободой перемещения в проливе. Евродепутаты призвали Россию придерживаться своих обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву и гарантировать свободу навигации и транзитного прохода в Азовское море.

"Россия строго соблюдает все нормы <...>. Для беспрепятственного прохода судам нужно соблюдать действующий порядок и заблаговременно направлять запрос на прохождение пролива. Керченский пролив является районом обязательной лоцманской проводки <...>. Все претензии Европарламента неуместны", — прокомментировал Гемпель.

Керченский пролив он назвал внутренними водами России, с чем, по его мнению, обязаны считаться другие государства.
"Диктат со стороны депутатов Европарламента неприемлем. Международные организации, такие, как ООН и ОБСЕ, могут лично убедиться в свободе судоходства в проливе", — подчеркнул Гемпель.
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В Минобороны отметили, что все эти зоны расположены в пределах территориальных вод России, а блокировка не будет мешать торговому судоходству. В МИД напомнили, что это общепринятая международная практика.
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