https://ria.ru/20210430/krym-1730617624.html

В Крыму ответили на претензии ЕП по судоходству в Керченском проливе

В Крыму ответили на претензии ЕП по судоходству в Керченском проливе

В Керченском проливе нет проблем с судоходством, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T09:16

2021-04-30T09:16

2021-04-30T10:34

россия

европарламент

обсе

юрий гемпель

керченский пролив

азовское море

республика крым

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9abfcf7566a4d9b23856f93b7417f16a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. В Керченском проливе нет проблем с судоходством, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее Европейский парламент рекомендовал ЕС обеспечить постоянный мониторинг за свободой перемещения в проливе. Евродепутаты призвали Россию придерживаться своих обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву и гарантировать свободу навигации и транзитного прохода в Азовское море.Керченский пролив он назвал внутренними водами России, с чем, по его мнению, обязаны считаться другие государства."Диктат со стороны депутатов Европарламента неприемлем. Международные организации, такие, как ООН и ОБСЕ, могут лично убедиться в свободе судоходства в проливе", — подчеркнул Гемпель.На прошлой неделе Россия до 31 октября из-за учений закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря. Речь идет об участке акватории вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, районе у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и небольшом участке около западной оконечности Крыма. Это вызвало возмущение Запада. В Минобороны отметили, что все эти зоны расположены в пределах территориальных вод России, а блокировка не будет мешать торговому судоходству. В МИД напомнили, что это общепринятая международная практика.

https://ria.ru/20210417/naglost-1728675529.html

https://ria.ru/20210420/donbass-1729124752.html

россия

керченский пролив

азовское море

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, европарламент, обсе, юрий гемпель, керченский пролив, азовское море, республика крым, оон, в мире