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В Кремле отметили работу правительства по восстановлению экономики
В Кремле отметили работу правительства по восстановлению экономики
Меры правительства позволили и позволяют минимизировать для россиян последствия экономического кризиса из-за пандемии, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:56
2021-04-30T13:56
2021-04-30T13:56
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Меры правительства позволили и позволяют минимизировать для россиян последствия экономического кризиса из-за пандемии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Согласно докладу Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2021 года упали на 3,6% после снижения на 0,9% в четвертом квартале 2020 года."Меры, которые активно и энергично принимаются руководством страны и правительством, они, действительно, позволили и позволяют минимизировать негативные последствия этого кризиса. Однако полностью избавить нас от этого, к сожалению, эти меры не могут. Но работа ведется. Падение минимизировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как рассчитывают в Кремле, когда граждане смогут почувствовать восстановление экономики на собственных доходах.
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коронавирус covid-19, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), дмитрий песков, экономика