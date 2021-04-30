https://ria.ru/20210430/krizis-1730683237.html

В Кремле отметили работу правительства по восстановлению экономики

В Кремле отметили работу правительства по восстановлению экономики

Меры правительства позволили и позволяют минимизировать для россиян последствия экономического кризиса из-за пандемии, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:56

2021-04-30T13:56

2021-04-30T13:56

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Меры правительства позволили и позволяют минимизировать для россиян последствия экономического кризиса из-за пандемии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Согласно докладу Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2021 года упали на 3,6% после снижения на 0,9% в четвертом квартале 2020 года."Меры, которые активно и энергично принимаются руководством страны и правительством, они, действительно, позволили и позволяют минимизировать негативные последствия этого кризиса. Однако полностью избавить нас от этого, к сожалению, эти меры не могут. Но работа ведется. Падение минимизировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как рассчитывают в Кремле, когда граждане смогут почувствовать восстановление экономики на собственных доходах.

https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602380860.html

россия

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коронавирус covid-19, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), дмитрий песков, экономика