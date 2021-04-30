Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:23 30.04.2021 (обновлено: 03:28 30.04.2021)
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Ракетный крейсер "Москва" впервые выполнил стрельбу крылатой противокорабельной ракетой "Вулкан" в Чёрном море, ракета поразила надводную мишень на дальности в 30 километров, сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота.
"Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота впервые в новейшей истории выполнил ракетную стрельбу в акватории Чёрного моря главным ракетным комплексом корабля "Базальт" ракетой "Вулкан". Стрельба была выполнена по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника, ракета успешно поразила цель в морском полигоне боевой подготовки на дистанции 30 километров", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающая акватория, в которой была проведена ракетная стрельба, был закрыт для судоходства. В закрытии района принимали участие более 20 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.
Как отметил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, прошедшая стрельба является зачетной. "Флагман вводится в состав сил постоянной готовности, готов к выполнению поставленных задач", - добавил он.
Черноморский флот также опубликовал видео стрельбы с крейсера "Москва", в котором с разных ракурсов показан старт крылатой ракеты из пусковой установки за счет двух твердотопливных ускорителей. Продемонстрировано, как ускорители прекращают работу и отстреливаются от ракеты, после чего падают в море. Ракета продолжает полет с набором высоты за счет работы турбореактивного двигателя. Видно, как треугольное крыло "Вулкана" раскладывается почти сразу после выхода из пусковой установки.
Из ролика следует, что "Москву" на стрельбах сопровождал фрегат Черноморского флота проекта 11356 "Адмирал Макаров" (бортовой номер 499), вооруженный ракетным комплексом "Калибр".
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