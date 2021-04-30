На Украине ответили на заявление ЛНР о работе КПП "Станица Луганская"
16:13 30.04.2021 (обновлено: 16:32 30.04.2021)
© Фото предоставлено МИД ЛНРДоставка гуманитарного груза от МККК в ЛНР через КПП "Станица Луганская"
© Фото предоставлено МИД ЛНР
КИЕВ, 30 апр – РИА Новости. КПП "Станица Луганская" в Донбассе работает, люди временно не могли пересечь линию разграничения из-за сбоя в приложении для прохождения самоизоляции, заявил в пятницу пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Ранее министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики заявило, что Киев в одностороннем порядке прекратил пропуск людей через КПП "Станица Луганская" у линии соприкосновения в Донбассе.
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По словам Демченко, пункт пропуска постоянно работал и оформление людей осуществлялось в соответствии с нормами украинского законодательства.
"Был определенный сбой в работе приложения "Вдома" ("Дома" – ред.), через который происходит самоизоляция. Пока это приложение не работало, люди и не могли пересечь линию разграничения. Потому что оно не было у них установлено на телефоне", - цитирует Демченко агентство "РБК-Украина".
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Он также сообщил, что все КПП в Донбассе на период майских праздников будут работать без изменений. "Фактически все подконтрольные украинской власти КПВВ работают. Пограничники там находятся и готовы к пропуску граждан… Фактически ежедневно пересекать линию разграничения граждане могут исключительно через КПВВ "Станица Луганская" и в отдельные дни, как правило в понедельник и пятницу, через КПВВ "Новотроицкое", - сказал он.
КПП "Станица Луганская" - единственный пункт пропуска между подконтрольной Киеву территорией и ЛНР.
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По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.