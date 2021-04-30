https://ria.ru/20210430/kpp-1730722590.html

На Украине ответили на заявление ЛНР о работе КПП "Станица Луганская"

На Украине ответили на заявление ЛНР о работе КПП "Станица Луганская"

КПП "Станица Луганская" в Донбассе работает, люди временно не могли пересечь линию разграничения из-за сбоя в приложении для прохождения самоизоляции, заявил в... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T16:13

2021-04-30T16:13

2021-04-30T16:32

андрей демченко

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

рбк (медиагруппа)

минск

оон

донбасс

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КИЕВ, 30 апр – РИА Новости. КПП "Станица Луганская" в Донбассе работает, люди временно не могли пересечь линию разграничения из-за сбоя в приложении для прохождения самоизоляции, заявил в пятницу пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.Ранее министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики заявило, что Киев в одностороннем порядке прекратил пропуск людей через КПП "Станица Луганская" у линии соприкосновения в Донбассе.По словам Демченко, пункт пропуска постоянно работал и оформление людей осуществлялось в соответствии с нормами украинского законодательства."Был определенный сбой в работе приложения "Вдома" ("Дома" – ред.), через который происходит самоизоляция. Пока это приложение не работало, люди и не могли пересечь линию разграничения. Потому что оно не было у них установлено на телефоне", - цитирует Демченко агентство "РБК-Украина".Он также сообщил, что все КПП в Донбассе на период майских праздников будут работать без изменений. "Фактически все подконтрольные украинской власти КПВВ работают. Пограничники там находятся и готовы к пропуску граждан… Фактически ежедневно пересекать линию разграничения граждане могут исключительно через КПВВ "Станица Луганская" и в отдельные дни, как правило в понедельник и пятницу, через КПВВ "Новотроицкое", - сказал он.КПП "Станица Луганская" - единственный пункт пропуска между подконтрольной Киеву территорией и ЛНР.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

донбасс

украина

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