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https://ria.ru/20210430/koshka-1730761190.html
Байдены решили завести кошку
Байдены решили завести кошку
Президент США Джо Байден и его жена Джилл рассказали, что планируют завести кошку, новый питомец присоединится к их двум собакам, которые уже живут в Белом... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T18:59
2021-04-30T18:59
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его жена Джилл рассказали, что планируют завести кошку, новый питомец присоединится к их двум собакам, которые уже живут в Белом доме.Президент и первая леди подтвердили в интервью телеканалу NBC News, что намерены завести кошку."Она ждет своего часа", - сказала Джилл Байден.На вопрос ведущего о том, была ли это идея президента, Байден, улыбаясь, ответил: "Нет, но это легко". Супруга президента, комментируя слова журналиста о том, что их собаке Мейджору придется теперь уживаться к кошкой, отметила, что это было частью его дрессировки.Последним президентом США, чья кошка жила в Белом доме, был Джордж Буш-младший. Его кошка по кличке Индия скончалась прямо перед тем, как он с женой выехали из Белого дома в январе 2009 года.В марте трехлетняя овчарка Байденов по кличке Мейджор укусил сотрудника службы безопасности Белого дома, после чего ее и вторую собаку по кличке Чемп перевезли из Белого дома в штат Делавэр. Байден отмечал, что отъезд собак не связан с инцидентом. В том же месяце Мэйджор снова укусил другого сотрудника Белого дома, которому пришлось прервать работу и обратиться за медицинской помощью. После этого собаку отправили на дополнительный курс дрессировки.
https://ria.ru/20201130/biden-1586883863.html
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джилл байден, джордж буш (младший), джо байден, сша, делавэр, в мире

Байдены решили завести кошку

18:59 30.04.2021
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteИзбранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл Байден
Избранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл Байден - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его жена Джилл рассказали, что планируют завести кошку, новый питомец присоединится к их двум собакам, которые уже живут в Белом доме.
Президент и первая леди подтвердили в интервью телеканалу NBC News, что намерены завести кошку.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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Байден вывихнул лодыжку во время игры с собакой
"Она ждет своего часа", - сказала Джилл Байден.
На вопрос ведущего о том, была ли это идея президента, Байден, улыбаясь, ответил: "Нет, но это легко". Супруга президента, комментируя слова журналиста о том, что их собаке Мейджору придется теперь уживаться к кошкой, отметила, что это было частью его дрессировки.
Последним президентом США, чья кошка жила в Белом доме, был Джордж Буш-младший. Его кошка по кличке Индия скончалась прямо перед тем, как он с женой выехали из Белого дома в январе 2009 года.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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Псаки высказалась о покусавшей человека собаке Байдена
В марте трехлетняя овчарка Байденов по кличке Мейджор укусил сотрудника службы безопасности Белого дома, после чего ее и вторую собаку по кличке Чемп перевезли из Белого дома в штат Делавэр. Байден отмечал, что отъезд собак не связан с инцидентом. В том же месяце Мэйджор снова укусил другого сотрудника Белого дома, которому пришлось прервать работу и обратиться за медицинской помощью. После этого собаку отправили на дополнительный курс дрессировки.
 
Джилл БайденДжордж Буш (младший)Джо БайденСШАДелавэрВ мире
 
 
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