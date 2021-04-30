Байдены решили завести кошку
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteИзбранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл Байден
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его жена Джилл рассказали, что планируют завести кошку, новый питомец присоединится к их двум собакам, которые уже живут в Белом доме.
Президент и первая леди подтвердили в интервью телеканалу NBC News, что намерены завести кошку.
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"Она ждет своего часа", - сказала Джилл Байден.
На вопрос ведущего о том, была ли это идея президента, Байден, улыбаясь, ответил: "Нет, но это легко". Супруга президента, комментируя слова журналиста о том, что их собаке Мейджору придется теперь уживаться к кошкой, отметила, что это было частью его дрессировки.
Последним президентом США, чья кошка жила в Белом доме, был Джордж Буш-младший. Его кошка по кличке Индия скончалась прямо перед тем, как он с женой выехали из Белого дома в январе 2009 года.
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В марте трехлетняя овчарка Байденов по кличке Мейджор укусил сотрудника службы безопасности Белого дома, после чего ее и вторую собаку по кличке Чемп перевезли из Белого дома в штат Делавэр. Байден отмечал, что отъезд собак не связан с инцидентом. В том же месяце Мэйджор снова укусил другого сотрудника Белого дома, которому пришлось прервать работу и обратиться за медицинской помощью. После этого собаку отправили на дополнительный курс дрессировки.