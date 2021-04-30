https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730637543.html

В Москве выявили 2662 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 2662 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в РФ зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:04

2021-04-30T11:04

2021-04-30T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в РФ зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 2662, 2. Санкт-Петербург – 725, 3. Московская область – 651", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Республике Алтай - по пять, в Туве – три.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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