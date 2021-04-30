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В Москве выявили 2662 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 2662 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в РФ зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:04
2021-04-30T11:04
2021-04-30T11:04
распространение коронавируса
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здоровье - общество
москва
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общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в РФ зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 2662, 2. Санкт-Петербург – 725, 3. Московская область – 651", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Республике Алтай - по пять, в Туве – три.
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