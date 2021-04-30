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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730637543.html
В Москве выявили 2662 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 2662 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в РФ зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:04
2021-04-30T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в РФ зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 2662, 2. Санкт-Петербург – 725, 3. Московская область – 651", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Республике Алтай - по пять, в Туве – три.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве выявили 2662 новых случая заражения коронавирусом

11:04 30.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в РФ зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва – 2662, 2. Санкт-Петербург – 725, 3. Московская область – 651", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Республике Алтай - по пять, в Туве – три.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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