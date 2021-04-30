https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730636952.html

В России за сутки 8406 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 8406 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 8 406 человек после COVID-19, за все время — 4 427 946, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:02

2021-04-30T11:02

2021-04-30T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 8 406 человек после COVID-19, за все время — 4 427 946, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве – 2 008, Санкт-Петербурге – 1 011, Подмосковье – 517.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество