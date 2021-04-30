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В России за сутки 8406 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 8406 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 8 406 человек после COVID-19, за все время — 4 427 946, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:02
2021-04-30T11:02
2021-04-30T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
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общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 8 406 человек после COVID-19, за все время — 4 427 946, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве – 2 008, Санкт-Петербурге – 1 011, Подмосковье – 517.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество