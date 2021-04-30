https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730636692.html

В России выявили 8731 новый случай заражения коронавирусом

В России выявили 8731 новый случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8731 случай COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:02

2021-04-30T11:02

2021-04-30T12:22

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8731 случай COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Накануне было 9284 заразившихся. Темп прироста снизился до 0,18 процента. Умерли 397 человек, выписались после лечения 8406.Больше всего новых случаев в Москве — 2662 (днем ранее было 3215). В Санкт-Петербурге выявили 725 заболевших, в Подмосковье — 651, в Ростовской области — 230, в Нижегородской — 171, в Самарской — 170. Минимальный показатель отмечен в Туве — трое инфицированных, а в Горном Алтае и Магаданской области их по пять. В трех регионах прироста заболеваемости нет — в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и на Чукотке.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 805 288 человек, 110 128 из них умерли, 4 427 946 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 149,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 150,5 миллиона. Более трех миллионов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Турцию, Великобританию, Италию, Испанию и Германию.

https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730471382.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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