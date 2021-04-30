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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730636692.html
В России выявили 8731 новый случай заражения коронавирусом
В России выявили 8731 новый случай заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8731 случай COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:02
2021-04-30T12:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8731 случай COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Накануне было 9284 заразившихся. Темп прироста снизился до 0,18 процента. Умерли 397 человек, выписались после лечения 8406.Больше всего новых случаев в Москве — 2662 (днем ранее было 3215). В Санкт-Петербурге выявили 725 заболевших, в Подмосковье — 651, в Ростовской области — 230, в Нижегородской — 171, в Самарской — 170. Минимальный показатель отмечен в Туве — трое инфицированных, а в Горном Алтае и Магаданской области их по пять. В трех регионах прироста заболеваемости нет — в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и на Чукотке.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 805 288 человек, 110 128 из них умерли, 4 427 946 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 149,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 150,5 миллиона. Более трех миллионов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Турцию, Великобританию, Италию, Испанию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 8731 новый случай заражения коронавирусом

11:02 30.04.2021 (обновлено: 12:22 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8731 случай COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.
Накануне было 9284 заразившихся. Темп прироста снизился до 0,18 процента. Умерли 397 человек, выписались после лечения 8406.
Больше всего новых случаев в Москве — 2662 (днем ранее было 3215). В Санкт-Петербурге выявили 725 заболевших, в Подмосковье — 651, в Ростовской области — 230, в Нижегородской — 171, в Самарской — 170.
Минимальный показатель отмечен в Туве — трое инфицированных, а в Горном Алтае и Магаданской области их по пять. В трех регионах прироста заболеваемости нет — в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и на Чукотке.
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Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 805 288 человек, 110 128 из них умерли, 4 427 946 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 149,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 150,5 миллиона. Более трех миллионов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Турцию, Великобританию, Италию, Испанию и Германию.
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