https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730612010.html
Индия установила новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Индия установила новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 386 452 — это максимальные показатели с начала пандемии, сообщил Минздрав страны. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T08:22
2021-04-30T08:22
2021-04-30T12:28
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
керала
карнатака
здоровье - общество
дели
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730433901_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_eac89753b58ec9f9b1d7c37a63d4f1f7.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр — РИА Новости. Суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 386 452 — это максимальные показатели с начала пандемии, сообщил Минздрав страны.Государство находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19.По последним данным, всего в Индии зарегистрировали свыше 18,7 миллиона заболевших, выздоровели более 15,3 миллиона пациентов, умерли — 208 тысяч. Рост числа инфицированных продолжается с середины февраля, в результате чего от коронавируса лечится более чем 3,1 миллиона человек.Наибольшее число зараженных пришлось на штат Махараштра. За минувшие сутки там выявили более 66,1 тысячи случаев — это почти на три тысячи больше, чем днем ранее. Однако растет число выздоровевших: общее число получающих лечение в штате сократилось на две тысячи — до 672 тысяч человек. Следом за Махараштрой больше всего заболевших обнаружили в штатах Керала (38 607), Уттар Прадеш (35 104), Карнатака (35 024) и Дели (24 235).Прививку от коронавируса в Индии, по данным Минздрава, сделали более 152 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,2 миллиона.
https://ria.ru/20210429/korona-1730373014.html
керала
карнатака
дели
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730433901_53:0:2782:2047_1920x0_80_0_0_92ba82faeffd274503fbd421130900d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, керала, карнатака, здоровье - общество, дели, индия, в мире