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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730612010.html
Индия установила новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Индия установила новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 386 452 — это максимальные показатели с начала пандемии, сообщил Минздрав страны. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T08:22
2021-04-30T12:28
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
керала
карнатака
здоровье - общество
дели
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр — РИА Новости. Суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 386 452 — это максимальные показатели с начала пандемии, сообщил Минздрав страны.Государство находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19.По последним данным, всего в Индии зарегистрировали свыше 18,7 миллиона заболевших, выздоровели более 15,3 миллиона пациентов, умерли — 208 тысяч. Рост числа инфицированных продолжается с середины февраля, в результате чего от коронавируса лечится более чем 3,1 миллиона человек.Наибольшее число зараженных пришлось на штат Махараштра. За минувшие сутки там выявили более 66,1 тысячи случаев — это почти на три тысячи больше, чем днем ранее. Однако растет число выздоровевших: общее число получающих лечение в штате сократилось на две тысячи — до 672 тысяч человек. Следом за Махараштрой больше всего заболевших обнаружили в штатах Керала (38 607), Уттар Прадеш (35 104), Карнатака (35 024) и Дели (24 235).Прививку от коронавируса в Индии, по данным Минздрава, сделали более 152 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,2 миллиона.
https://ria.ru/20210429/korona-1730373014.html
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коронавирус covid-19, керала, карнатака, здоровье - общество, дели, индия, в мире

Индия установила новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

08:22 30.04.2021 (обновлено: 12:28 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели
Автомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр — РИА Новости. Суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 386 452 — это максимальные показатели с начала пандемии, сообщил Минздрав страны.
Государство находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19.
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Вчера, 08:00Распространение коронавируса
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По последним данным, всего в Индии зарегистрировали свыше 18,7 миллиона заболевших, выздоровели более 15,3 миллиона пациентов, умерли — 208 тысяч. Рост числа инфицированных продолжается с середины февраля, в результате чего от коронавируса лечится более чем 3,1 миллиона человек.
Наибольшее число зараженных пришлось на штат Махараштра. За минувшие сутки там выявили более 66,1 тысячи случаев — это почти на три тысячи больше, чем днем ранее. Однако растет число выздоровевших: общее число получающих лечение в штате сократилось на две тысячи — до 672 тысяч человек.
Следом за Махараштрой больше всего заболевших обнаружили в штатах Керала (38 607), Уттар Прадеш (35 104), Карнатака (35 024) и Дели (24 235).
Прививку от коронавируса в Индии, по данным Минздрава, сделали более 152 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,2 миллиона.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КералаКарнатакаЗдоровье - ОбществоДелиИндияВ мире
 
 
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