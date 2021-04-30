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В Германии за сутки выявили более 24 тысяч случаев COVID-19
В Германии за сутки выявили более 24 тысяч случаев COVID-19
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 24 329, скончались 306 человек, сообщает институт Роберта Коха,... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T08:17
2021-04-30T08:17
2021-04-30T08:17
распространение коронавируса
институт роберта коха
коронавирус covid-19
здоровье - общество
германия
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БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 24 329, скончались 306 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Днем ранее сообщалось о 24 736 новом случае заболевания и 264 летальных исходах.По данным института, с начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились 3 381 597 человек, скончались 82 850 пациентов. Выздоровели около 2,9 миллиона человек.Сейчас в ФРГ говорят о третьей волне коронавируса.
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институт роберта коха, коронавирус covid-19, здоровье - общество, германия, в мире