https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730611629.html

В Германии за сутки выявили более 24 тысяч случаев COVID-19

В Германии за сутки выявили более 24 тысяч случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 24 329, скончались 306 человек, сообщает институт Роберта Коха,... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T08:17

2021-04-30T08:17

2021-04-30T08:17

распространение коронавируса

институт роберта коха

коронавирус covid-19

здоровье - общество

германия

в мире

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БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 24 329, скончались 306 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Днем ранее сообщалось о 24 736 новом случае заболевания и 264 летальных исходах.По данным института, с начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились 3 381 597 человек, скончались 82 850 пациентов. Выздоровели около 2,9 миллиона человек.Сейчас в ФРГ говорят о третьей волне коронавируса.

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институт роберта коха, коронавирус covid-19, здоровье - общество, германия, в мире