https://ria.ru/20210430/koreya-1730777315.html

Администрация Байдена определила политику в отношении КНДР

Администрация Байдена определила политику в отношении КНДР

США определили политику в отношении КНДР, не будут следовать политике предыдущих президентов, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T20:58

2021-04-30T20:58

2021-04-30T21:52

дональд трамп

барак обама

южная корея

кндр (северная корея)

япония

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. США определили политику в отношении КНДР, не будут следовать политике предыдущих президентов, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Могу подтвердить, что мы завершили пересмотр политики по КНДР. Наша цель по-прежнему полная денуклеаризация Корейского полуострова", - сказала Псаки журналистам.Она заявила, что "стратегическое терпение" Барака Обамы и попытка заключить всеобъемлющее соглашение с Северной Кореей при Дональде Трампе нынешней администрации не подходит."Наша политика не будет построена на большой сделке или полагаться на стратегическое терпение. Политика требует откалиброванного практического прогресса", - сказала Псаки, не уточнив, какой прогресс имеет в виду.По ее словам, США продолжат консультироваться с Южной Кореей и Японией, а также с другими союзниками в регионе.Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом Безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.

https://ria.ru/20210429/bayden-1730411834.html

https://ria.ru/20210411/kndr-1727794514.html

южная корея

кндр (северная корея)

япония

сша

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дональд трамп, барак обама, южная корея, кндр (северная корея), япония, сша, в мире