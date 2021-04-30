Администрация Байдена определила политику в отношении КНДР
20:58 30.04.2021 (обновлено: 21:52 30.04.2021)
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. США определили политику в отношении КНДР, не будут следовать политике предыдущих президентов, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Могу подтвердить, что мы завершили пересмотр политики по КНДР. Наша цель по-прежнему полная денуклеаризация Корейского полуострова", - сказала Псаки журналистам.
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Она заявила, что "стратегическое терпение" Барака Обамы и попытка заключить всеобъемлющее соглашение с Северной Кореей при Дональде Трампе нынешней администрации не подходит.
"Наша политика не будет построена на большой сделке или полагаться на стратегическое терпение. Политика требует откалиброванного практического прогресса", - сказала Псаки, не уточнив, какой прогресс имеет в виду.
По ее словам, США продолжат консультироваться с Южной Кореей и Японией, а также с другими союзниками в регионе.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом Безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.