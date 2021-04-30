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https://ria.ru/20210430/koreya-1730777315.html
Администрация Байдена определила политику в отношении КНДР
Администрация Байдена определила политику в отношении КНДР
США определили политику в отношении КНДР, не будут следовать политике предыдущих президентов, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T20:58
2021-04-30T21:52
дональд трамп
барак обама
южная корея
кндр (северная корея)
япония
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. США определили политику в отношении КНДР, не будут следовать политике предыдущих президентов, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Могу подтвердить, что мы завершили пересмотр политики по КНДР. Наша цель по-прежнему полная денуклеаризация Корейского полуострова", - сказала Псаки журналистам.Она заявила, что "стратегическое терпение" Барака Обамы и попытка заключить всеобъемлющее соглашение с Северной Кореей при Дональде Трампе нынешней администрации не подходит."Наша политика не будет построена на большой сделке или полагаться на стратегическое терпение. Политика требует откалиброванного практического прогресса", - сказала Псаки, не уточнив, какой прогресс имеет в виду.По ее словам, США продолжат консультироваться с Южной Кореей и Японией, а также с другими союзниками в регионе.Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом Безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
https://ria.ru/20210429/bayden-1730411834.html
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дональд трамп, барак обама, южная корея, кндр (северная корея), япония, сша, в мире

Администрация Байдена определила политику в отношении КНДР

20:58 30.04.2021 (обновлено: 21:52 30.04.2021)
 
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. США определили политику в отношении КНДР, не будут следовать политике предыдущих президентов, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Могу подтвердить, что мы завершили пересмотр политики по КНДР. Наша цель по-прежнему полная денуклеаризация Корейского полуострова", - сказала Псаки журналистам.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 04:31
Байден обещал противостоять угрозам Ирана и КНДР
Она заявила, что "стратегическое терпение" Барака Обамы и попытка заключить всеобъемлющее соглашение с Северной Кореей при Дональде Трампе нынешней администрации не подходит.
"Наша политика не будет построена на большой сделке или полагаться на стратегическое терпение. Политика требует откалиброванного практического прогресса", - сказала Псаки, не уточнив, какой прогресс имеет в виду.
Глава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 17:57
КНДР хочет поставить на вооружение новую ядерную субмарину, пишут СМИ
По ее словам, США продолжат консультироваться с Южной Кореей и Японией, а также с другими союзниками в регионе.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом Безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
 
Дональд ТрампБарак ОбамаЮжная КореяКНДР (Северная Корея)ЯпонияСШАВ мире
 
 
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