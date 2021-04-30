https://ria.ru/20210430/konflikt-1730752160.html

В США оценили вероятность войны с Китаем

В США оценили вероятность войны с Китаем

Соединенные Штаты не считают, что вооруженный конфликт с Китаем неизбежен, однако страны должны стараться избегать ненужной эскалации напряженности в... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T18:09

2021-04-30T18:09

2021-04-30T18:19

министерство обороны сша

китай

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Соединенные Штаты не считают, что вооруженный конфликт с Китаем неизбежен, однако страны должны стараться избегать ненужной эскалации напряженности в двусторонних отношениях, заявила в пятницу первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс."Нет, я так не считаю", - заявила Хикс в ходе онлайн-семинара, отвечая на вопрос, неминуем ли, по мнению Пентагона, вооруженный конфликт с КНР."Существует много других областей, где США и Китай будут соперничать: правила международного порядка, экономика и другие. Также есть сферы и возможности для сотрудничества. Однако, что касается военного измерения, мы должны, в первую очередь… избегать ненужной эскалации, в то же время демонстрируя готовность сдерживать агрессию, которая идет во вред нашим национальным интересам", - добавила она.

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

китай

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министерство обороны сша, китай, сша, в мире