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В США оценили вероятность войны с Китаем
В США оценили вероятность войны с Китаем
Соединенные Штаты не считают, что вооруженный конфликт с Китаем неизбежен, однако страны должны стараться избегать ненужной эскалации напряженности в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T18:09
2021-04-30T18:19
министерство обороны сша
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Соединенные Штаты не считают, что вооруженный конфликт с Китаем неизбежен, однако страны должны стараться избегать ненужной эскалации напряженности в двусторонних отношениях, заявила в пятницу первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс."Нет, я так не считаю", - заявила Хикс в ходе онлайн-семинара, отвечая на вопрос, неминуем ли, по мнению Пентагона, вооруженный конфликт с КНР."Существует много других областей, где США и Китай будут соперничать: правила международного порядка, экономика и другие. Также есть сферы и возможности для сотрудничества. Однако, что касается военного измерения, мы должны, в первую очередь… избегать ненужной эскалации, в то же время демонстрируя готовность сдерживать агрессию, которая идет во вред нашим национальным интересам", - добавила она.
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министерство обороны сша, китай, сша, в мире

В США оценили вероятность войны с Китаем

18:09 30.04.2021 (обновлено: 18:19 30.04.2021)
 
CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
CC BY 2.0 / gregwest98 /
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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Соединенные Штаты не считают, что вооруженный конфликт с Китаем неизбежен, однако страны должны стараться избегать ненужной эскалации напряженности в двусторонних отношениях, заявила в пятницу первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс.
"Нет, я так не считаю", - заявила Хикс в ходе онлайн-семинара, отвечая на вопрос, неминуем ли, по мнению Пентагона, вооруженный конфликт с КНР.
Переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Вана И в Анкоридже, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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"Существует много других областей, где США и Китай будут соперничать: правила международного порядка, экономика и другие. Также есть сферы и возможности для сотрудничества. Однако, что касается военного измерения, мы должны, в первую очередь… избегать ненужной эскалации, в то же время демонстрируя готовность сдерживать агрессию, которая идет во вред нашим национальным интересам", - добавила она.
 
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