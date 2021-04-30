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В Кремле прокомментировали конфликт главы Коми с депутатом
В Кремле прокомментировали конфликт главы Коми с депутатом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, считает, что депутату от КПРФ Олегу Михайлову не надо было записывать личный разговор с главой Коми Владимиром РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:26
2021-04-30T13:26
владимир уйба
республика коми
дмитрий песков
юрий афонин
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, считает, что депутату от КПРФ Олегу Михайлову не надо было записывать личный разговор с главой Коми Владимиром Уйбой, но в Кремле не будут давать оценку личным беседам."Во-первых, он не публично матом, если я правильно помню, угрожал депутату. Это было в коридоре... ну, не надо депутату записывать просто... мужской разговор... Это был не публичный разговор, это был разговор двух мужчин, один из которых этот разговор записал и выложил, поэтому давайте это оставим все-таки этим двум мужчинам и будем надеяться, что... не будет никаких оскорблений публичных", - сказал Песков журналистам."Но абсолютно мы не имеем права оценивать какие-то личные беседы. И не будем", - добавил он.Жесткая риторика главы Коми Владимира Уйбы была оправдана, если имели место оскорбительные заявления со стороны депутата от КПРФ Олега Михайлова, ничего противоправного совершено не было, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видели сообщения СМИ, но с другой стороны, мы не знаем, какими словами озвучивал критику этот депутат. Поэтому, не зная точно, как критиковал действующего главу региона депутат, наверное, трудно оценивать реакцию. Если имели место какие-то оскорбительные заявления, то жесткая риторика, наверное, оправдана, тем более, что ничего противоправного совершено не было", - заявил Песков журналистам, комментируя ситуацию. В четверг вечером в Telegram-каналах и СМИ появилась аудиозапись, на которой, как утверждалось, происходит конфликт Михайлова и Уйбы. Один мужчина спрашивал другого "Кого ты трусом назвал?" с использованием ненормативной лексики, предлагал выйти и разобраться. Ситуация вызвала общественный резонанс.Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что в партии разберутся в конфликте и соответствующим образом отреагируют. Руководитель пресс-службы главы Коми Евгений Ракин заявил РИА Новости, что конфликт якобы спровоцировал сам депутат, оскорбив чиновника во время его доклада, поэтому главе региона после окончания мероприятия пришлось потребовать объяснений в непривычной для него манере. -0-
https://ria.ru/20210430/okhota-1730627644.html
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владимир уйба, республика коми, дмитрий песков, юрий афонин, происшествия

В Кремле прокомментировали конфликт главы Коми с депутатом

13:26 30.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, считает, что депутату от КПРФ Олегу Михайлову не надо было записывать личный разговор с главой Коми Владимиром Уйбой, но в Кремле не будут давать оценку личным беседам.
"Во-первых, он не публично матом, если я правильно помню, угрожал депутату. Это было в коридоре... ну, не надо депутату записывать просто... мужской разговор... Это был не публичный разговор, это был разговор двух мужчин, один из которых этот разговор записал и выложил, поэтому давайте это оставим все-таки этим двум мужчинам и будем надеяться, что... не будет никаких оскорблений публичных", - сказал Песков журналистам.
"Но абсолютно мы не имеем права оценивать какие-то личные беседы. И не будем", - добавил он.
Жесткая риторика главы Коми Владимира Уйбы была оправдана, если имели место оскорбительные заявления со стороны депутата от КПРФ Олега Михайлова, ничего противоправного совершено не было, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Мы видели сообщения СМИ, но с другой стороны, мы не знаем, какими словами озвучивал критику этот депутат. Поэтому, не зная точно, как критиковал действующего главу региона депутат, наверное, трудно оценивать реакцию. Если имели место какие-то оскорбительные заявления, то жесткая риторика, наверное, оправдана, тем более, что ничего противоправного совершено не было", - заявил Песков журналистам, комментируя ситуацию.
В четверг вечером в Telegram-каналах и СМИ появилась аудиозапись, на которой, как утверждалось, происходит конфликт Михайлова и Уйбы. Один мужчина спрашивал другого "Кого ты трусом назвал?" с использованием ненормативной лексики, предлагал выйти и разобраться. Ситуация вызвала общественный резонанс.
Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что в партии разберутся в конфликте и соответствующим образом отреагируют. Руководитель пресс-службы главы Коми Евгений Ракин заявил РИА Новости, что конфликт якобы спровоцировал сам депутат, оскорбив чиновника во время его доклада, поэтому главе региона после окончания мероприятия пришлось потребовать объяснений в непривычной для него манере. -0-
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