https://ria.ru/20210430/konflikt-1730644171.html
Власти Коми прокомментировали конфликт между губернатором и депутатом
Власти Коми прокомментировали конфликт между губернатором и депутатом
Руководитель пресс-службы главы Коми Евгений Ракин заявил РИА Новости, что конфликт между депутатом от КПРФ Олегом Михайловым и главой Коми Владимиром Уйбой... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:29
2021-04-30T11:29
2021-04-30T11:29
владимир уйба
республика коми
юрий афонин
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Руководитель пресс-службы главы Коми Евгений Ракин заявил РИА Новости, что конфликт между депутатом от КПРФ Олегом Михайловым и главой Коми Владимиром Уйбой спровоцировал сам депутат, оскорбив чиновника во время его ежегодного доклада, поэтому главе региона после окончания мероприятия пришлось потребовать объяснений в непривычной для него манере.В четверг вечером в Telegram-каналах и СМИ появилась аудиозапись, на которой, как утверждалось, происходит конфликт Михайлова и Уйбы. Один мужчина спрашивал другого "Кого ты трусом назвал?" с использованием ненормативной лексики, предлагал выйти и разобраться. Ситуация вызвала общественный резонанс. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что в партии разберутся в конфликте и соответствующим образом отреагируют."Вчера состоялся ежегодный доклад главы республики Коми перед региональным госсоветом. По регламенту лидеры фракций имеют возможность задать свои вопросы главе по содержанию доклада и прокомментировать его. Но Олег Алексеевич (Михайлов - ред.) говорил совсем не об отчете. Он сразу же начал своё выступление с оскорблений в адрес Владимира Викторовича (Уйбы – ред.). Михайлов оскорбил человека, трижды награждённого Орденом мужества, заслуженного врача, медика, спасавшего жизни людей в горячих точках. При этом глава на явную провокацию не поддался, спокойно выслушал весь этот спич. Хотя в подобной ситуации многие другие просто не сдержались бы, ответив обидчику прямо в зале, не дожидаясь перерыва заседания", - рассказал собеседник агентства.Ракин объяснил, что за пределами зала "Владимир Викторович подошёл к Михайлову и потребовал разъяснений, обратившись к нему на том же языке, на котором Олег Алексеевич, судя по всему, только и понимает". По его словам, депутат "исподтишка" записал этот разговор, а потом "ретировался".РИА Новости пока не удалось получить комментарий Михайлова.
https://ria.ru/20210423/reys-1729695139.html
https://realty.ria.ru/20210317/kaliningrad-1601623257.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
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владимир уйба, республика коми, юрий афонин, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости.
Руководитель пресс-службы главы Коми Евгений Ракин заявил РИА Новости, что конфликт между депутатом от КПРФ Олегом Михайловым и главой Коми Владимиром Уйбой
спровоцировал сам депутат, оскорбив чиновника во время его ежегодного доклада, поэтому главе региона после окончания мероприятия пришлось потребовать объяснений в непривычной для него манере.
В четверг вечером в Telegram-каналах и СМИ появилась аудиозапись, на которой, как утверждалось, происходит конфликт Михайлова и Уйбы. Один мужчина спрашивал другого "Кого ты трусом назвал?" с использованием ненормативной лексики, предлагал выйти и разобраться. Ситуация вызвала общественный резонанс. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин
заявил, что в партии разберутся в конфликте и соответствующим образом отреагируют.
"Вчера состоялся ежегодный доклад главы республики Коми перед региональным госсоветом. По регламенту лидеры фракций имеют возможность задать свои вопросы главе по содержанию доклада и прокомментировать его. Но Олег Алексеевич (Михайлов - ред.) говорил совсем не об отчете. Он сразу же начал своё выступление с оскорблений в адрес Владимира Викторовича (Уйбы – ред.). Михайлов оскорбил человека, трижды награждённого Орденом мужества, заслуженного врача, медика, спасавшего жизни людей в горячих точках. При этом глава на явную провокацию не поддался, спокойно выслушал весь этот спич. Хотя в подобной ситуации многие другие просто не сдержались бы, ответив обидчику прямо в зале, не дожидаясь перерыва заседания", - рассказал собеседник агентства.
Ракин объяснил, что за пределами зала "Владимир Викторович подошёл к Михайлову и потребовал разъяснений, обратившись к нему на том же языке, на котором Олег Алексеевич, судя по всему, только и понимает". По его словам, депутат "исподтишка" записал этот разговор, а потом "ретировался".
РИА Новости пока не удалось получить комментарий Михайлова.