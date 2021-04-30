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https://ria.ru/20210430/konflikt-1730621384.html
В КПРФ разберутся в конфликтной ситуации между депутатом и главой Коми
В КПРФ разберутся в конфликтной ситуации между депутатом и главой Коми
Конфликт между депутатом от КПРФ Олегом Михайловым и главой Коми Владимиром Уйбой получил общественный резонанс, в партии разберутся в ситуации, последует... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T09:39
2021-04-30T11:24
олег михайлов
владимир уйба
юрий афонин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Конфликт между депутатом от КПРФ Олегом Михайловым и главой Коми Владимиром Уйбой получил общественный резонанс, в партии разберутся в ситуации, последует соответствующая реакция, заявил РИА Новости в пятницу зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.Как ранее сообщил канал РЕН ТВ, накануне в Коми Михайлов заявил, что Уйба после заседания горсовета обрушился на него с нецензурными угрозами. Телеканал отмечает, что, по словам Михайлова, инцидент произошел после того, как он раскритиковал доклад губернатора о работе местного правительства за 2020 год.Тринадцатого сентября 2020 года прошли досрочные выборы главы Коми в единый день голосования, Уйба принимал участие как самовыдвиженец, "Единая Россия" его поддержала.Отвечая на вопрос РИА Новости, как партия комментирует конфликтную ситуацию, замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко подчеркнул, что глава Коми не является членом партии. "Уйба не является членом партии и даже сторонником. Никакого отношения к ЕР не имеет", - сказал замсекретаря генсовета.
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олег михайлов, владимир уйба, юрий афонин

В КПРФ разберутся в конфликтной ситуации между депутатом и главой Коми

09:39 30.04.2021 (обновлено: 11:24 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУчастники митинга с флагами КПРФ
Участники митинга с флагами КПРФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Конфликт между депутатом от КПРФ Олегом Михайловым и главой Коми Владимиром Уйбой получил общественный резонанс, в партии разберутся в ситуации, последует соответствующая реакция, заявил РИА Новости в пятницу зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
"Конфликт имел место, он получил большой общественный резонанс. Мы разберемся в ситуации, соответствующая реакция последует", - сказал Афонин.
Как ранее сообщил канал РЕН ТВ, накануне в Коми Михайлов заявил, что Уйба после заседания горсовета обрушился на него с нецензурными угрозами. Телеканал отмечает, что, по словам Михайлова, инцидент произошел после того, как он раскритиковал доклад губернатора о работе местного правительства за 2020 год.
Тринадцатого сентября 2020 года прошли досрочные выборы главы Коми в единый день голосования, Уйба принимал участие как самовыдвиженец, "Единая Россия" его поддержала.
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Отвечая на вопрос РИА Новости, как партия комментирует конфликтную ситуацию, замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко подчеркнул, что глава Коми не является членом партии. "Уйба не является членом партии и даже сторонником. Никакого отношения к ЕР не имеет", - сказал замсекретаря генсовета.
 
Олег МихайловВладимир УйбаЮрий Афонин
 
 
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