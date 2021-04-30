https://ria.ru/20210430/kolodets-1730665777.html

В Уфе ребенок упал в канализационный колодец

В Уфе ребенок упал в канализационный колодец

Маленький ребенок, гуляя с мамой в Уфе, провалился в канализационный колодец, следствие организовало проверку, говорится в сообщении СУСК по Башкирии. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:56

2021-04-30T12:56

2021-04-30T17:12

уфа

просвещение

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Маленький ребенок, гуляя с мамой в Уфе, провалился в канализационный колодец, следствие организовало проверку, говорится в сообщении СУСК по Башкирии."Проводится проверка по факту падения малолетнего ребенка в канализационный колодец. В ходе социальных сетей выявлено сообщение о том, что 28 апреля малолетний ребенок, гуляя с мамой около дома на улице Просвещения в Уфе, провалился в канализационный колодец. Ребенка сразу же достали очевидцы. Информация сопровождается видеозаписью", - говорится в сообщении.Идет осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины произошедшего. Подчеркивается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных за содержание инженерных сетей, а также придомовой территории.Следователи в Уфе завели уголовное дело после того, как маленький ребенок, гуляя с мамой, провалился в колодец, говорится в сообщении СУСК по Башкирии.По данным СК, на дно колодца трехлетняя девочка упасть не успела, так как зацепилась за ступень, и не получила телесных повреждений."В ходе расследования действиям (бездействию) лиц, ответственных за надлежащее содержание и обслуживание смотровых колодцев сетей водоснабжения на данном участке, будет дана правовая оценка", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210330/kolodets-1603462728.html

уфа

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2021

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Ребенок упал в колодец в Уфе. Запись камер наблюдения В ходе социальных сетей выявлено сообщение о том, что 28 апреля малолетний ребенок, гуляя с мамой около дома на улице Просвещения в Уфе, провалился в канализационный колодец. Ребенка сразу же достали очевидцы. 2021-04-30T12:56 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, просвещение