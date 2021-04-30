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В Уфе ребенок упал в канализационный колодец
В Уфе ребенок упал в канализационный колодец
Маленький ребенок, гуляя с мамой в Уфе, провалился в канализационный колодец, следствие организовало проверку, говорится в сообщении СУСК по Башкирии. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:56
2021-04-30T12:56
2021-04-30T17:12
уфа
просвещение
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Маленький ребенок, гуляя с мамой в Уфе, провалился в канализационный колодец, следствие организовало проверку, говорится в сообщении СУСК по Башкирии."Проводится проверка по факту падения малолетнего ребенка в канализационный колодец. В ходе социальных сетей выявлено сообщение о том, что 28 апреля малолетний ребенок, гуляя с мамой около дома на улице Просвещения в Уфе, провалился в канализационный колодец. Ребенка сразу же достали очевидцы. Информация сопровождается видеозаписью", - говорится в сообщении.Идет осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины произошедшего. Подчеркивается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных за содержание инженерных сетей, а также придомовой территории.Следователи в Уфе завели уголовное дело после того, как маленький ребенок, гуляя с мамой, провалился в колодец, говорится в сообщении СУСК по Башкирии.По данным СК, на дно колодца трехлетняя девочка упасть не успела, так как зацепилась за ступень, и не получила телесных повреждений."В ходе расследования действиям (бездействию) лиц, ответственных за надлежащее содержание и обслуживание смотровых колодцев сетей водоснабжения на данном участке, будет дана правовая оценка", - добавляется в сообщении.
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Ребенок упал в колодец в Уфе. Запись камер наблюдения
В ходе социальных сетей выявлено сообщение о том, что 28 апреля малолетний ребенок, гуляя с мамой около дома на улице Просвещения в Уфе, провалился в канализационный колодец. Ребенка сразу же достали очевидцы.
2021-04-30T12:56
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РИА Новости
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уфа, просвещение
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.
Маленький ребенок, гуляя с мамой в Уфе
, провалился в канализационный колодец, следствие организовало проверку, говорится в сообщении СУСК по Башкирии.
"Проводится проверка по факту падения малолетнего ребенка в канализационный колодец. В ходе социальных сетей выявлено сообщение о том, что 28 апреля малолетний ребенок, гуляя с мамой около дома на улице Просвещения
в Уфе, провалился в канализационный колодец. Ребенка сразу же достали очевидцы. Информация сопровождается видеозаписью", - говорится в сообщении.
Идет осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины произошедшего. Подчеркивается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных за содержание инженерных сетей, а также придомовой территории.
Следователи в Уфе завели уголовное дело после того, как маленький ребенок, гуляя с мамой, провалился в колодец, говорится в сообщении СУСК по Башкирии.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту падения малолетнего ребенка в колодец", - говорится в сообщении.
По данным СК
, на дно колодца трехлетняя девочка упасть не успела, так как зацепилась за ступень, и не получила телесных повреждений.
"В ходе расследования действиям (бездействию) лиц, ответственных за надлежащее содержание и обслуживание смотровых колодцев сетей водоснабжения на данном участке, будет дана правовая оценка", - добавляется в сообщении.