https://ria.ru/20210430/kleschi-1730604334.html
Кинолог рассказал, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке
Кинолог рассказал, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке
Российская кинологическая федерация (РКФ) по просьбе РИА Новости подготовила советы, которые помогут обеспечить собаке максимальную безопасность в связи с... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T03:39
2021-04-30T03:39
2021-04-30T10:54
россия
российская кинологическая федерация (ркф)
владимир голубев
собаки
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Кинолог рассказал, что ни в коем случае нельзя делать при обнаружении клеща на собаке
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575342811_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_6937abf32a7b43da0d11cba988cefe10.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) по просьбе РИА Новости подготовила советы, которые помогут обеспечить собаке максимальную безопасность в связи с началом активности клещей.Чтобы избежать укуса и посадки клеща, предупредил эксперт, необходимо регулярно обрабатывать питомца средствами защиты, которые бывают двух групп: репелленты и инсектоакарициды. Действие инсектоакарицидов направлено на уничтожение насекомых и клещей. Действие репеллентов направлено на отпугивание клещей, блох и других кровососущих насекомых. Оба типа средств можно использовать одновременно.Помимо того, Голубев призвал в весенне-летний период тщательно осматривать собаку после каждой прогулки. "Собак с густым подшерстком осмотреть сложнее, поэтому обратите внимание на каждый участок тела. Чтобы осмотреть животное с длинной шерстью, воспользуйтесь щеткой или гребнем. Таким образом вы сможете заметить и снять клеща до того, как он успеет впиться. Тщательно проходите наиболее уязвимые места: область паха, живота, уши. Если собака настойчиво чешет какое-то определенное место, осмотрите его. Слюна клеща может вызывать зуд. Вероятно, именно туда присосался клещ", — рассказал он.Если клещ все же обнаружен, его следует удалить как можно скорее, советует Голубев. Для этого можно воспользоваться специальным приспособлением или ниткой. "Ниткой следует захватить тело клеща как можно ближе к коже, и осторожно затянуть ее. В полевых условиях можно удалить клеща руками, его следует осторожно выкручивать или потягивать из стороны в сторону, чтобы не допустить отрыва хоботка. После удаления обработайте место укуса антисептическим средством. По возможности, если есть сомнения, снятого клеща следует сдать в лабораторию", — сказал глава РКФ.После укуса важно наблюдать за питомцем в течении двух-четырех дней, не проявятся ли у него симптомы пироплазмоза. Первыми признаками переносимых клещами заболеваний является: угнетение, повышение температуры, бледность или желтушность слизистых, потемнение мочи. При таких проявлениях хозяину собаки требуется срочно обратиться к ветеринарному врачу, отметил эксперт.Он также назвал ошибки, которые допускают собаководы. Среди них попытки удалить клеща с помощью нанесения на него масла, бензина, спирта и других раздражающих средств. "Так делать ни в коем случае нельзя. Раздражающие средства только усугубят ситуацию. Они закупорят дыхательные отверстия клеща, он выплеснет в организм собаки все вредные вещества из пищеварительной системы: это могут быть вирус клещевого энцефалита, анаплазма, боррелия", — сказал Голубев.Также он предостерег от резкого выдергивания и давления клеща.
https://ria.ru/20210424/aksessuary-1729732221.html
https://ria.ru/20210415/sobaka-1728336523.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575342811_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e2eca77c1b1ec8fad59e436bc8fdb5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российская кинологическая федерация (ркф), владимир голубев, собаки, общество
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российская кинологическая федерация
(РКФ) по просьбе РИА Новости подготовила советы, которые помогут обеспечить собаке максимальную безопасность в связи с началом активности клещей.
"Потепление повышает активность иксодовых клещей — переносчиков опасного заболевания пироплазмоза. В теплое время года я настоятельно рекомендую тщательно проводить обработку собак от паразитов. Иксодовые клещи переносят ряд опасных заболеваний, таких как пироплазмоз. Если вы обнаружили на питомце клеща, удалите его как можно скорее. Обязательно следите за состоянием собаки после укуса, при появлении первых признаков переносимых клещами заболеваний срочно обратитесь к ветеринарному врачу", — сказал РИА Новости президент РКФ Владимир Голубев.
Чтобы избежать укуса и посадки клеща, предупредил эксперт, необходимо регулярно обрабатывать питомца средствами защиты, которые бывают двух групп: репелленты и инсектоакарициды. Действие инсектоакарицидов направлено на уничтожение насекомых и клещей. Действие репеллентов направлено на отпугивание клещей, блох и других кровососущих насекомых. Оба типа средств можно использовать одновременно.
Помимо того, Голубев призвал в весенне-летний период тщательно осматривать собаку после каждой прогулки. "Собак с густым подшерстком осмотреть сложнее, поэтому обратите внимание на каждый участок тела. Чтобы осмотреть животное с длинной шерстью, воспользуйтесь щеткой или гребнем. Таким образом вы сможете заметить и снять клеща до того, как он успеет впиться. Тщательно проходите наиболее уязвимые места: область паха, живота, уши. Если собака настойчиво чешет какое-то определенное место, осмотрите его. Слюна клеща может вызывать зуд. Вероятно, именно туда присосался клещ", — рассказал он.
Если клещ все же обнаружен, его следует удалить как можно скорее, советует Голубев. Для этого можно воспользоваться специальным приспособлением или ниткой. "Ниткой следует захватить тело клеща как можно ближе к коже, и осторожно затянуть ее. В полевых условиях можно удалить клеща руками, его следует осторожно выкручивать или потягивать из стороны в сторону, чтобы не допустить отрыва хоботка. После удаления обработайте место укуса антисептическим средством. По возможности, если есть сомнения, снятого клеща следует сдать в лабораторию", — сказал глава РКФ.
После укуса важно наблюдать за питомцем в течении двух-четырех дней, не проявятся ли у него симптомы пироплазмоза. Первыми признаками переносимых клещами заболеваний является: угнетение, повышение температуры, бледность или желтушность слизистых, потемнение мочи. При таких проявлениях хозяину собаки требуется срочно обратиться к ветеринарному врачу, отметил эксперт.
Он также назвал ошибки, которые допускают собаководы. Среди них попытки удалить клеща с помощью нанесения на него масла, бензина, спирта и других раздражающих средств. "Так делать ни в коем случае нельзя. Раздражающие средства только усугубят ситуацию. Они закупорят дыхательные отверстия клеща, он выплеснет в организм собаки все вредные вещества из пищеварительной системы: это могут быть вирус клещевого энцефалита, анаплазма, боррелия", — сказал Голубев.
Также он предостерег от резкого выдергивания и давления клеща.