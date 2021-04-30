https://ria.ru/20210430/kleschi-1730604334.html

Кинолог рассказал, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке

Кинолог рассказал, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке

Российская кинологическая федерация (РКФ) по просьбе РИА Новости подготовила советы, которые помогут обеспечить собаке максимальную безопасность в связи с... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T03:39

2021-04-30T03:39

2021-04-30T10:54

россия

российская кинологическая федерация (ркф)

владимир голубев

собаки

общество

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Кинолог рассказал, что ни в коем случае нельзя делать при обнаружении клеща на собаке

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) по просьбе РИА Новости подготовила советы, которые помогут обеспечить собаке максимальную безопасность в связи с началом активности клещей.Чтобы избежать укуса и посадки клеща, предупредил эксперт, необходимо регулярно обрабатывать питомца средствами защиты, которые бывают двух групп: репелленты и инсектоакарициды. Действие инсектоакарицидов направлено на уничтожение насекомых и клещей. Действие репеллентов направлено на отпугивание клещей, блох и других кровососущих насекомых. Оба типа средств можно использовать одновременно.Помимо того, Голубев призвал в весенне-летний период тщательно осматривать собаку после каждой прогулки. "Собак с густым подшерстком осмотреть сложнее, поэтому обратите внимание на каждый участок тела. Чтобы осмотреть животное с длинной шерстью, воспользуйтесь щеткой или гребнем. Таким образом вы сможете заметить и снять клеща до того, как он успеет впиться. Тщательно проходите наиболее уязвимые места: область паха, живота, уши. Если собака настойчиво чешет какое-то определенное место, осмотрите его. Слюна клеща может вызывать зуд. Вероятно, именно туда присосался клещ", — рассказал он.Если клещ все же обнаружен, его следует удалить как можно скорее, советует Голубев. Для этого можно воспользоваться специальным приспособлением или ниткой. "Ниткой следует захватить тело клеща как можно ближе к коже, и осторожно затянуть ее. В полевых условиях можно удалить клеща руками, его следует осторожно выкручивать или потягивать из стороны в сторону, чтобы не допустить отрыва хоботка. После удаления обработайте место укуса антисептическим средством. По возможности, если есть сомнения, снятого клеща следует сдать в лабораторию", — сказал глава РКФ.После укуса важно наблюдать за питомцем в течении двух-четырех дней, не проявятся ли у него симптомы пироплазмоза. Первыми признаками переносимых клещами заболеваний является: угнетение, повышение температуры, бледность или желтушность слизистых, потемнение мочи. При таких проявлениях хозяину собаки требуется срочно обратиться к ветеринарному врачу, отметил эксперт.Он также назвал ошибки, которые допускают собаководы. Среди них попытки удалить клеща с помощью нанесения на него масла, бензина, спирта и других раздражающих средств. "Так делать ни в коем случае нельзя. Раздражающие средства только усугубят ситуацию. Они закупорят дыхательные отверстия клеща, он выплеснет в организм собаки все вредные вещества из пищеварительной системы: это могут быть вирус клещевого энцефалита, анаплазма, боррелия", — сказал Голубев.Также он предостерег от резкого выдергивания и давления клеща.

https://ria.ru/20210424/aksessuary-1729732221.html

https://ria.ru/20210415/sobaka-1728336523.html

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россия, российская кинологическая федерация (ркф), владимир голубев, собаки, общество