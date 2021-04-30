https://ria.ru/20210430/kirgiziya-1730704565.html

Киргизия призвала ООН помочь восстановить разрушенные на границе объекты

Киргизия призвала ООН помочь восстановить разрушенные на границе объекты

Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев призвал ООН помочь восстановить разрушенные в ходе конфликта на киргизско-таджикской границе объекты и помочь беженцам,... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:00

2021-04-30T15:00

2021-04-30T15:21

руслан казакбаев

наталья герман

ситуация на границе киргизии и таджикистана

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БИШКЕК, 30 апр - РИА Новости. Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев призвал ООН помочь восстановить разрушенные в ходе конфликта на киргизско-таджикской границе объекты и помочь беженцам, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.Как сообщается, в пятницу Казакбаев провел телефонный разговор со спецпредставителем генсека ООН по Центральной Азии Натальей Герман по ситуации на киргизско-таджикской границе, в ходе которого сообщил о достижении между киргизской и таджикской сторонами договоренности о прекращении огня и намерении урегулировать ситуацию путем переговоров. Он информировал Герман о произошедших 29 апреля событиях и нынешнем положении дел в приграничных районах Киргизии, а также подчеркнул приверженность Бишкека международным и двусторонним обязательствам и договоренностям.По его словам, в связи с этим Казакбаев выразил мнение о необходимости переориентирования части программ и проектов агентств ООН на постконфликтное восстановление в Баткенской области."Герман выразила готовность агентств ООН оказать техническую помощь сторонам конфликта в реализации достигнутых между ними договоренностей в рамках существующих региональных и двусторонних программ", - заявили в ведомстве.Также в МИД уточнили, что, по словам спецпредставителя, "генеральный секретарь ООН внимательно следит за событиями на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном". "Штаб-квартире ООН также известно о достигнутой между странами договоренности о прекращении огня. ООН призывает обе стороны продолжить прямые переговоры для мирного урегулирования любых нерешенных вопросов", - отметили в МИД.Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Десятки человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

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Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня. 2021-04-30T15:00 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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руслан казакбаев, наталья герман, ситуация на границе киргизии и таджикистана, мид киргизии, таджикистан, оон, киргизия, в мире