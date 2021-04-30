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Киргизия призвала ООН помочь восстановить разрушенные на границе объекты
Киргизия призвала ООН помочь восстановить разрушенные на границе объекты
Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев призвал ООН помочь восстановить разрушенные в ходе конфликта на киргизско-таджикской границе объекты и помочь беженцам,... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:00
2021-04-30T15:21
руслан казакбаев
наталья герман
ситуация на границе киргизии и таджикистана
мид киргизии
таджикистан
оон
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 30 апр - РИА Новости. Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев призвал ООН помочь восстановить разрушенные в ходе конфликта на киргизско-таджикской границе объекты и помочь беженцам, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.Как сообщается, в пятницу Казакбаев провел телефонный разговор со спецпредставителем генсека ООН по Центральной Азии Натальей Герман по ситуации на киргизско-таджикской границе, в ходе которого сообщил о достижении между киргизской и таджикской сторонами договоренности о прекращении огня и намерении урегулировать ситуацию путем переговоров. Он информировал Герман о произошедших 29 апреля событиях и нынешнем положении дел в приграничных районах Киргизии, а также подчеркнул приверженность Бишкека международным и двусторонним обязательствам и договоренностям.По его словам, в связи с этим Казакбаев выразил мнение о необходимости переориентирования части программ и проектов агентств ООН на постконфликтное восстановление в Баткенской области."Герман выразила готовность агентств ООН оказать техническую помощь сторонам конфликта в реализации достигнутых между ними договоренностей в рамках существующих региональных и двусторонних программ", - заявили в ведомстве.Также в МИД уточнили, что, по словам спецпредставителя, "генеральный секретарь ООН внимательно следит за событиями на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном". "Штаб-квартире ООН также известно о достигнутой между странами договоренности о прекращении огня. ООН призывает обе стороны продолжить прямые переговоры для мирного урегулирования любых нерешенных вопросов", - отметили в МИД.Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Десятки человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
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Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана
Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня.
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руслан казакбаев, наталья герман, ситуация на границе киргизии и таджикистана, мид киргизии, таджикистан, оон, киргизия, в мире

Киргизия призвала ООН помочь восстановить разрушенные на границе объекты

15:00 30.04.2021 (обновлено: 15:21 30.04.2021)
 
© Фото : МВД Кыргызской РеспубликиКыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном
Кыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : МВД Кыргызской Республики
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БИШКЕК, 30 апр - РИА Новости. Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев призвал ООН помочь восстановить разрушенные в ходе конфликта на киргизско-таджикской границе объекты и помочь беженцам, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.
Как сообщается, в пятницу Казакбаев провел телефонный разговор со спецпредставителем генсека ООН по Центральной Азии Натальей Герман по ситуации на киргизско-таджикской границе, в ходе которого сообщил о достижении между киргизской и таджикской сторонами договоренности о прекращении огня и намерении урегулировать ситуацию путем переговоров. Он информировал Герман о произошедших 29 апреля событиях и нынешнем положении дел в приграничных районах Киргизии, а также подчеркнул приверженность Бишкека международным и двусторонним обязательствам и договоренностям.

"Министр с сожалением отметил, что с обеих сторон имеются жертвы. Он сообщил, что в результате конфликта в Баткенской области есть внутренне перемещенные лица и разрушения инфраструктурных объектов и жилья. В этой связи он выразил надежду на поддержку ООН в оказании помощи внутренне перемещенным лицам и их возвращению в места постоянного проживания, а также в восстановлении разрушенных объектов. Он подчеркнул, что эти работы станут надежной опорой устойчивого мира", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, в связи с этим Казакбаев выразил мнение о необходимости переориентирования части программ и проектов агентств ООН на постконфликтное восстановление в Баткенской области.
"Герман выразила готовность агентств ООН оказать техническую помощь сторонам конфликта в реализации достигнутых между ними договоренностей в рамках существующих региональных и двусторонних программ", - заявили в ведомстве.
Также в МИД уточнили, что, по словам спецпредставителя, "генеральный секретарь ООН внимательно следит за событиями на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном". "Штаб-квартире ООН также известно о достигнутой между странами договоренности о прекращении огня. ООН призывает обе стороны продолжить прямые переговоры для мирного урегулирования любых нерешенных вопросов", - отметили в МИД.
Кыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 18:30
"Горят заставы". За что воевали на границе Киргизии и Таджикистана
Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Десятки человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
 
Руслан КазакбаевНаталья ГерманСитуация на границе Киргизии и ТаджикистанаМИД КиргизииТаджикистанООНКиргизияВ мире
 
 
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