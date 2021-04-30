Киргизия призвала ООН помочь восстановить разрушенные на границе объекты
15:00 30.04.2021 (обновлено: 15:21 30.04.2021)
БИШКЕК, 30 апр - РИА Новости. Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев призвал ООН помочь восстановить разрушенные в ходе конфликта на киргизско-таджикской границе объекты и помочь беженцам, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.
Как сообщается, в пятницу Казакбаев провел телефонный разговор со спецпредставителем генсека ООН по Центральной Азии Натальей Герман по ситуации на киргизско-таджикской границе, в ходе которого сообщил о достижении между киргизской и таджикской сторонами договоренности о прекращении огня и намерении урегулировать ситуацию путем переговоров. Он информировал Герман о произошедших 29 апреля событиях и нынешнем положении дел в приграничных районах Киргизии, а также подчеркнул приверженность Бишкека международным и двусторонним обязательствам и договоренностям.
"Министр с сожалением отметил, что с обеих сторон имеются жертвы. Он сообщил, что в результате конфликта в Баткенской области есть внутренне перемещенные лица и разрушения инфраструктурных объектов и жилья. В этой связи он выразил надежду на поддержку ООН в оказании помощи внутренне перемещенным лицам и их возвращению в места постоянного проживания, а также в восстановлении разрушенных объектов. Он подчеркнул, что эти работы станут надежной опорой устойчивого мира", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, в связи с этим Казакбаев выразил мнение о необходимости переориентирования части программ и проектов агентств ООН на постконфликтное восстановление в Баткенской области.
"Герман выразила готовность агентств ООН оказать техническую помощь сторонам конфликта в реализации достигнутых между ними договоренностей в рамках существующих региональных и двусторонних программ", - заявили в ведомстве.
Также в МИД уточнили, что, по словам спецпредставителя, "генеральный секретарь ООН внимательно следит за событиями на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном". "Штаб-квартире ООН также известно о достигнутой между странами договоренности о прекращении огня. ООН призывает обе стороны продолжить прямые переговоры для мирного урегулирования любых нерешенных вопросов", - отметили в МИД.
Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Десятки человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.