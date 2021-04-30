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Журналист Sputnik пострадала во время встречи властей с жителями Баткена
Журналист Sputnik пострадала во время встречи властей с жителями Баткена
Журналист Sputnik Кыргызстан Зульфия Турганова пострадала во время встречи главы госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева с... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:47
2021-04-30T11:48
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БИШКЕК, 30 апр - РИА Новости. Журналист Sputnik Кыргызстан Зульфия Турганова пострадала во время встречи главы госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева с местным населением в Баткенской области Киргизии, передает Sputnik Кыргызстан."Неизвестные люди напали на корреспондента Sputnik Кыргызстан Зульфию Тургунову в Баткенской области. Нападение произошло во время встречи председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева с местными жителями, когда журналист исполняла профессиональные обязанности", - пишет Sputnik.Как добавляет агентство, в УВД Баткенской области информацию уточняют. Сейчас с журналистом все в порядке, она чувствует себя хорошо.Шеф-редактор Sputnik Кыргызстан Эркин Алымбеков отметил, что воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста, а тем более нападение на человека по закону должно пресекаться блюстителями порядка, иначе начинает работать статья УК Киргизии уже в отношении правоохранителей - "Оставление человека в опасности"."Мы, конечно, понимаем накал эмоций у некоторых людей. Но это никому не дает право нарушать закон. У журналистов работа такая - доносить информацию до общественности. Я бы, наоборот, обратился к многим с просьбой оберегать наших журналистов, чтобы избежать дезинформации как среди кыргызстанцев, так и мировой общественности. Пусть информация будет достоверной и проверенной профессионалами, а не распространяться обывателями с опасным добавлением эмоций", - приводит Sputnik Кыргызстан слова своего шеф-редактора.Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html
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sputnik кыргызстан, баткенская область, таджикистан, киргизия, в мире

Журналист Sputnik пострадала во время встречи властей с жителями Баткена

11:47 30.04.2021 (обновлено: 11:48 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 30 апр - РИА Новости. Журналист Sputnik Кыргызстан Зульфия Турганова пострадала во время встречи главы госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева с местным населением в Баткенской области Киргизии, передает Sputnik Кыргызстан.
"Неизвестные люди напали на корреспондента Sputnik Кыргызстан Зульфию Тургунову в Баткенской области. Нападение произошло во время встречи председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева с местными жителями, когда журналист исполняла профессиональные обязанности", - пишет Sputnik.
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Как добавляет агентство, в УВД Баткенской области информацию уточняют. Сейчас с журналистом все в порядке, она чувствует себя хорошо.
"Собравшийся народ запретил мне снимать, и я не стала. Я подошла к месту сбора, чтобы послушать Ташиева, но мужчины начали толкать меня, я упала, меня поволокли по земле. Даже спецназ, охранявший Ташиева, просто стоял и смотрел. Ташиев и глава области Омурбек Суваналиев тоже это видели", - рассказала Тургунова.
Шеф-редактор Sputnik Кыргызстан Эркин Алымбеков отметил, что воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста, а тем более нападение на человека по закону должно пресекаться блюстителями порядка, иначе начинает работать статья УК Киргизии уже в отношении правоохранителей - "Оставление человека в опасности".
"Мы, конечно, понимаем накал эмоций у некоторых людей. Но это никому не дает право нарушать закон. У журналистов работа такая - доносить информацию до общественности. Я бы, наоборот, обратился к многим с просьбой оберегать наших журналистов, чтобы избежать дезинформации как среди кыргызстанцев, так и мировой общественности. Пусть информация будет достоверной и проверенной профессионалами, а не распространяться обывателями с опасным добавлением эмоций", - приводит Sputnik Кыргызстан слова своего шеф-редактора.
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Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
 
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