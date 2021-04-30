https://ria.ru/20210430/kirgiziya-1730648251.html

Журналист Sputnik пострадала во время встречи властей с жителями Баткена

Журналист Sputnik пострадала во время встречи властей с жителями Баткена

Журналист Sputnik Кыргызстан Зульфия Турганова пострадала во время встречи главы госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева с... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:47

2021-04-30T11:47

2021-04-30T11:48

sputnik кыргызстан

баткенская область

таджикистан

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_a28f137619813b6bb0d5cda3ccca5d58.jpg

БИШКЕК, 30 апр - РИА Новости. Журналист Sputnik Кыргызстан Зульфия Турганова пострадала во время встречи главы госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева с местным населением в Баткенской области Киргизии, передает Sputnik Кыргызстан."Неизвестные люди напали на корреспондента Sputnik Кыргызстан Зульфию Тургунову в Баткенской области. Нападение произошло во время встречи председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева с местными жителями, когда журналист исполняла профессиональные обязанности", - пишет Sputnik.Как добавляет агентство, в УВД Баткенской области информацию уточняют. Сейчас с журналистом все в порядке, она чувствует себя хорошо.Шеф-редактор Sputnik Кыргызстан Эркин Алымбеков отметил, что воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста, а тем более нападение на человека по закону должно пресекаться блюстителями порядка, иначе начинает работать статья УК Киргизии уже в отношении правоохранителей - "Оставление человека в опасности"."Мы, конечно, понимаем накал эмоций у некоторых людей. Но это никому не дает право нарушать закон. У журналистов работа такая - доносить информацию до общественности. Я бы, наоборот, обратился к многим с просьбой оберегать наших журналистов, чтобы избежать дезинформации как среди кыргызстанцев, так и мировой общественности. Пусть информация будет достоверной и проверенной профессионалами, а не распространяться обывателями с опасным добавлением эмоций", - приводит Sputnik Кыргызстан слова своего шеф-редактора.Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

https://ria.ru/20210430/konflikt-1730608741.html

баткенская область

таджикистан

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnik кыргызстан, баткенская область, таджикистан, киргизия, в мире