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Первый вице-премьер Киргизии оценил ситуацию на границе с Таджикистаном
Первый вице-премьер Киргизии оценил ситуацию на границе с Таджикистаном
Первый вице-премьер Киргизии Артем Новиков навестил пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T09:11
2021-04-30T09:11
ситуация на границе киргизии и таджикистана
бишкек
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 30 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер Киргизии Артем Новиков навестил пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики."Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков посетил Баткенскую областную больницу в Баткенском районе Баткенской области. Артем Новиков совершил обход людей, получивших ранения разной степени тяжести в результате вооруженного столкновения на кыргызско-таджикской государственной границе", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, в ходе визита Новиков подчеркнул, что правительством Киргизии "проводится комплексная работа по всем направлениям"."Важно обеспечить должный уход за пострадавшими, в случае необходимости дополнительный медицинский персонал будет направлен из других областей, в том числе из города Бишкека. Что касается медикаментов, в настоящее время они в достаточном количестве", - цитирует вице-премьера пресс-служба кабмина.Также в правительстве сообщили, что в связи с произошедшими событиями, "которые не только нанесли ощутимый материальный ущерб местному населению, но и повлекли человеческие жертвы", было принято решение перечислить однодневную заработную плату сотрудников аппарата правительства в адрес пострадавших в конфликте.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
https://ria.ru/20210430/gruppa-1730609628.html
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, бишкек, таджикистан, киргизия, в мире

Первый вице-премьер Киргизии оценил ситуацию на границе с Таджикистаном

09:11 30.04.2021
 
© Фото : МВД Кыргызской РеспубликиКыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном
Кыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : МВД Кыргызской Республики
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БИШКЕК, 30 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер Киргизии Артем Новиков навестил пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
"Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков посетил Баткенскую областную больницу в Баткенском районе Баткенской области. Артем Новиков совершил обход людей, получивших ранения разной степени тяжести в результате вооруженного столкновения на кыргызско-таджикской государственной границе", - заявил представитель пресс-службы.
Кыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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По его словам, в ходе визита Новиков подчеркнул, что правительством Киргизии "проводится комплексная работа по всем направлениям".
"Важно обеспечить должный уход за пострадавшими, в случае необходимости дополнительный медицинский персонал будет направлен из других областей, в том числе из города Бишкека. Что касается медикаментов, в настоящее время они в достаточном количестве", - цитирует вице-премьера пресс-служба кабмина.
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Также в правительстве сообщили, что в связи с произошедшими событиями, "которые не только нанесли ощутимый материальный ущерб местному населению, но и повлекли человеческие жертвы", было принято решение перечислить однодневную заработную плату сотрудников аппарата правительства в адрес пострадавших в конфликте.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
 
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