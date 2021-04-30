Первый вице-премьер Киргизии оценил ситуацию на границе с Таджикистаном
БИШКЕК, 30 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер Киргизии Артем Новиков навестил пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
"Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков посетил Баткенскую областную больницу в Баткенском районе Баткенской области. Артем Новиков совершил обход людей, получивших ранения разной степени тяжести в результате вооруженного столкновения на кыргызско-таджикской государственной границе", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, в ходе визита Новиков подчеркнул, что правительством Киргизии "проводится комплексная работа по всем направлениям".
"Важно обеспечить должный уход за пострадавшими, в случае необходимости дополнительный медицинский персонал будет направлен из других областей, в том числе из города Бишкека. Что касается медикаментов, в настоящее время они в достаточном количестве", - цитирует вице-премьера пресс-служба кабмина.
Также в правительстве сообщили, что в связи с произошедшими событиями, "которые не только нанесли ощутимый материальный ущерб местному населению, но и повлекли человеческие жертвы", было принято решение перечислить однодневную заработную плату сотрудников аппарата правительства в адрес пострадавших в конфликте.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.