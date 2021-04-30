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В Киргизии рассказали о разрушениях из-за конфликта на таджикской границе
В Киргизии рассказали о разрушениях из-за конфликта на таджикской границе
В Киргизии во время конфликта с Таджикистаном сгорели несколько десятков зданий, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T08:42
2021-04-30T08:42
2021-04-30T09:16
ситуация на границе киргизии и таджикистана
мчс киргизии
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БИШКЕК, 30 апр — РИА Новости. В Киргизии во время конфликта с Таджикистаном сгорели несколько десятков зданий, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.Все разрушения пришлись на Баткенскую область. В ее Лейлекском районе уничтожены два дома в селе Кулунду и десять — в селе Максат, а также школа.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние. Столкновения между киргизскими и таджикскими военными длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. В четверг вечером стороны договорились о прекращении огня и отводе сил.Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — спорные участки границы.
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Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана
Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня.
2021-04-30T08:42
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