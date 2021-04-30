https://ria.ru/20210430/kirgiziya-1730613688.html

В Киргизии рассказали о разрушениях из-за конфликта на таджикской границе

В Киргизии рассказали о разрушениях из-за конфликта на таджикской границе

В Киргизии во время конфликта с Таджикистаном сгорели несколько десятков зданий, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T08:42

2021-04-30T08:42

2021-04-30T09:16

ситуация на границе киргизии и таджикистана

мчс киргизии

таджикистан

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 30 апр — РИА Новости. В Киргизии во время конфликта с Таджикистаном сгорели несколько десятков зданий, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.Все разрушения пришлись на Баткенскую область. В ее Лейлекском районе уничтожены два дома в селе Кулунду и десять — в селе Максат, а также школа.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние. Столкновения между киргизскими и таджикскими военными длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. В четверг вечером стороны договорились о прекращении огня и отводе сил.Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — спорные участки границы.

таджикистан

киргизия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня. 2021-04-30T08:42 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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