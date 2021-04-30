https://ria.ru/20210430/kiev-1730699115.html

Киев прекратил пропуск через КПП "Станица Луганская", заявили в ЛНР

Киев прекратил пропуск через КПП "Станица Луганская", заявили в ЛНР

Киев в одностороннем порядке прекратил пропуск людей через КПП "Станица Луганская" у линии соприкосновения в Донбассе, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:40

2021-04-30T14:40

2021-04-30T14:58

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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Киев в одностороннем порядке прекратил пропуск людей через КПП "Станица Луганская" у линии соприкосновения в Донбассе, говорится в сообщении на сайте министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики.КПП "Станица Луганская" - единственный пункт пропуска между подконтрольной Киеву территорией и ЛНР.Уточняется, что со стороны ЛНР пункт пропуска функционирует в штатном режиме.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210428/donbass-1730259122.html

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

донецкая народная республика

донбасс

луганская народная республика

киев

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обсе, донецкая народная республика, оон, донбасс, луганская народная республика, киев, в мире