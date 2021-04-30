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Киев прекратил пропуск через КПП "Станица Луганская", заявили в ЛНР
Киев прекратил пропуск через КПП "Станица Луганская", заявили в ЛНР
Киев в одностороннем порядке прекратил пропуск людей через КПП "Станица Луганская" у линии соприкосновения в Донбассе, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:40
2021-04-30T14:58
обсе
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Киев в одностороннем порядке прекратил пропуск людей через КПП "Станица Луганская" у линии соприкосновения в Донбассе, говорится в сообщении на сайте министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики.КПП "Станица Луганская" - единственный пункт пропуска между подконтрольной Киеву территорией и ЛНР.Уточняется, что со стороны ЛНР пункт пропуска функционирует в штатном режиме.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210428/donbass-1730259122.html
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обсе, донецкая народная республика, оон, донбасс, луганская народная республика, киев, в мире

Киев прекратил пропуск через КПП "Станица Луганская", заявили в ЛНР

14:40 30.04.2021 (обновлено: 14:58 30.04.2021)
 
© РИА НовостиПункт пропуска "Станица Луганская"
Пункт пропуска Станица Луганская - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Киев в одностороннем порядке прекратил пропуск людей через КПП "Станица Луганская" у линии соприкосновения в Донбассе, говорится в сообщении на сайте министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики.
КПП "Станица Луганская" - единственный пункт пропуска между подконтрольной Киеву территорией и ЛНР.

"Служба пограничной охраны министерства государственной безопасности Луганской народной республики информирует граждан о том, что украинской стороной в одностороннем порядке без предварительного уведомления с 12.00 (совпадает с мск) 30 апреля текущего года прекращено осуществление пропуска граждан с/на временно подконтрольную Украине территорию через временный пункт пропуска "Станица Луганская", - говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны ЛНР пункт пропуска функционирует в штатном режиме.
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По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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