Киев прекратил пропуск через КПП "Станица Луганская", заявили в ЛНР
14:40 30.04.2021 (обновлено: 14:58 30.04.2021)
КПП "Станица Луганская" - единственный пункт пропуска между подконтрольной Киеву территорией и ЛНР.
"Служба пограничной охраны министерства государственной безопасности Луганской народной республики информирует граждан о том, что украинской стороной в одностороннем порядке без предварительного уведомления с 12.00 (совпадает с мск) 30 апреля текущего года прекращено осуществление пропуска граждан с/на временно подконтрольную Украине территорию через временный пункт пропуска "Станица Луганская", - говорится в сообщении.
Уточняется, что со стороны ЛНР пункт пропуска функционирует в штатном режиме.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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