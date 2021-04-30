https://ria.ru/20210430/kharassment-1730639234.html

Актера Ноэля Кларка лишили премии BAFTA после обвинений в домогательствах

Актера Ноэля Кларка лишили премии BAFTA после обвинений в домогательствах

Британский актер Ноэль Кларк, получивший известность за роль в сериале "Доктор Кто", обвиняется в домогательствах, непристойном поведении и запугивании, пишет... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:12

2021-04-30T11:12

2021-04-30T11:12

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ЛОНДОН, 30 апр - РИА Новости. Британский актер Ноэль Кларк, получивший известность за роль в сериале "Доктор Кто", обвиняется в домогательствах, непристойном поведении и запугивании, пишет газета Guardian.Британское издание сообщает, что ему удалось поговорить с 20 женщинами, которые в разное время работали с Кларком - в период с 2004 по 2019 годы. Все они обвинили его в сексуальных домогательствах, неприемлемом поведении и комментариях на съемочной площадке, нарушении профессиональной этики и запугивании.Сорокапятилетний актер опроверг все обвинения и отметил, что ни разу не сталкивался с жалобами в свой адрес за 20 лет работы в киноиндустрии.После публикации материалов Guardian Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) приняла решение приостановить членство актера в академии. По данным газеты, BAFTA подтвердила, что накануне вручения премии Кларку получила несколько анонимных сообщений и докладов с обвинениями в адрес актера, однако они не содержали никаких доказательств."В свете обвинений о серьезных нарушениях поведения Ноэля Кларка, изложенных в статье Guardian, BAFTA решила приостановить его членство и временно аннулировать награду за выдающийся вклад в британское кино до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении академии.

https://ria.ru/20210412/bafta--1727867360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, bafta