https://ria.ru/20210430/kharassment-1730639234.html
Актера Ноэля Кларка лишили премии BAFTA после обвинений в домогательствах
Актера Ноэля Кларка лишили премии BAFTA после обвинений в домогательствах
Британский актер Ноэль Кларк, получивший известность за роль в сериале "Доктор Кто", обвиняется в домогательствах, непристойном поведении и запугивании, пишет... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:12
2021-04-30T11:12
2021-04-30T11:12
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ЛОНДОН, 30 апр - РИА Новости. Британский актер Ноэль Кларк, получивший известность за роль в сериале "Доктор Кто", обвиняется в домогательствах, непристойном поведении и запугивании, пишет газета Guardian.Британское издание сообщает, что ему удалось поговорить с 20 женщинами, которые в разное время работали с Кларком - в период с 2004 по 2019 годы. Все они обвинили его в сексуальных домогательствах, неприемлемом поведении и комментариях на съемочной площадке, нарушении профессиональной этики и запугивании.Сорокапятилетний актер опроверг все обвинения и отметил, что ни разу не сталкивался с жалобами в свой адрес за 20 лет работы в киноиндустрии.После публикации материалов Guardian Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) приняла решение приостановить членство актера в академии. По данным газеты, BAFTA подтвердила, что накануне вручения премии Кларку получила несколько анонимных сообщений и докладов с обвинениями в адрес актера, однако они не содержали никаких доказательств."В свете обвинений о серьезных нарушениях поведения Ноэля Кларка, изложенных в статье Guardian, BAFTA решила приостановить его членство и временно аннулировать награду за выдающийся вклад в британское кино до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении академии.
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стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, bafta
ЛОНДОН, 30 апр - РИА Новости.
Британский актер Ноэль Кларк, получивший известность за роль в сериале "Доктор Кто", обвиняется в домогательствах, непристойном поведении и запугивании, пишет
газета Guardian.
Британское издание сообщает, что ему удалось поговорить с 20 женщинами, которые в разное время работали с Кларком - в период с 2004 по 2019 годы. Все они обвинили его в сексуальных домогательствах, неприемлемом поведении и комментариях на съемочной площадке, нарушении профессиональной этики и запугивании.
Сорокапятилетний актер опроверг все обвинения и отметил, что ни разу не сталкивался с жалобами в свой адрес за 20 лет работы в киноиндустрии.
"Если кому-то, кто работал со мной, доводилось чувствовать себя неловко и униженно, я прошу прощения за это. Я категорически отрицаю любые обвинения в противоправном сексуальном поведении с моей стороны и намерен защищать себя от ложных обвинений", - цитирует газета заявление актера.
После публикации материалов Guardian Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) приняла решение приостановить членство актера в академии. По данным газеты, BAFTA подтвердила, что накануне вручения премии Кларку получила несколько анонимных сообщений и докладов с обвинениями в адрес актера, однако они не содержали никаких доказательств.
"В свете обвинений о серьезных нарушениях поведения Ноэля Кларка, изложенных в статье Guardian, BAFTA решила приостановить его членство и временно аннулировать награду за выдающийся вклад в британское кино до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении академии.