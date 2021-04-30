https://ria.ru/20210430/karnivak-1730625968.html

Россия намерена зарегистрировать вакцину от COVID у животных за рубежом

Россия намерена зарегистрировать вакцину от COVID у животных за рубежом

"Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"), подведомственный Россельхознадзору, готовит досье для регистрации за рубежом российской вакцины... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T10:15

2021-04-30T10:15

2021-04-30T10:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"), подведомственный Россельхознадзору, готовит досье для регистрации за рубежом российской вакцины "Карнивак-Ков" против COVID-19 у животных, сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.Российская вакцина "Карнивак-Ков" - первый в мире зарегистрированный препарат против коронавируса COVID-19 у животных. На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. В пятницу Мелано сообщила, что ВНИИЗЖ выпустил первую партию вакцины в объеме 17 тысяч доз.Мелано также указала, что интерес к вакцине "Карнивак-Ков" проявили компании из Германии, Греции, Польши, Австрии, Казахстана, Таджикистана, Малайзии, Таиланда, Южной Кореи, Ливана, Ирана, Аргентины. "Порядка 20 организаций готовы на переговоры по обсуждению регистрации и поставок препарата в свои страны", - отметила она.

https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604378267.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)