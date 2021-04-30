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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210430/karnivak-1730625968.html
Россия намерена зарегистрировать вакцину от COVID у животных за рубежом
Россия намерена зарегистрировать вакцину от COVID у животных за рубежом
"Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"), подведомственный Россельхознадзору, готовит досье для регистрации за рубежом российской вакцины... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:15
2021-04-30T10:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"), подведомственный Россельхознадзору, готовит досье для регистрации за рубежом российской вакцины "Карнивак-Ков" против COVID-19 у животных, сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.Российская вакцина "Карнивак-Ков" - первый в мире зарегистрированный препарат против коронавируса COVID-19 у животных. На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. В пятницу Мелано сообщила, что ВНИИЗЖ выпустил первую партию вакцины в объеме 17 тысяч доз.Мелано также указала, что интерес к вакцине "Карнивак-Ков" проявили компании из Германии, Греции, Польши, Австрии, Казахстана, Таджикистана, Малайзии, Таиланда, Южной Кореи, Ливана, Ирана, Аргентины. "Порядка 20 организаций готовы на переговоры по обсуждению регистрации и поставок препарата в свои страны", - отметила она.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

Россия намерена зарегистрировать вакцину от COVID у животных за рубежом

10:15 30.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"), подведомственный Россельхознадзору, готовит досье для регистрации за рубежом российской вакцины "Карнивак-Ков" против COVID-19 у животных, сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.
Российская вакцина "Карнивак-Ков" - первый в мире зарегистрированный препарат против коронавируса COVID-19 у животных. На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. В пятницу Мелано сообщила, что ВНИИЗЖ выпустил первую партию вакцины в объеме 17 тысяч доз.
"Досье на регистрацию препарата за рубежом в частности в ЕС находится в стадии подготовки и оперативно будет использовано для регистрационного процесса", - добавила советник главы ведомства.
Мелано также указала, что интерес к вакцине "Карнивак-Ков" проявили компании из Германии, Греции, Польши, Австрии, Казахстана, Таджикистана, Малайзии, Таиланда, Южной Кореи, Ливана, Ирана, Аргентины. "Порядка 20 организаций готовы на переговоры по обсуждению регистрации и поставок препарата в свои страны", - отметила она.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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