https://ria.ru/20210430/vaktsina-1730624458.html

В России выпустили первую партию вакцины от коронавируса для животных

В России выпустили первую партию вакцины от коронавируса для животных

В гражданском обороте появилась российская вакцина для профилактики COVID-19 у животных "Карнивак-Ков". РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T10:03

2021-04-30T10:03

2021-04-30T11:00

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юлия мелано

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В гражданском обороте появилась российская вакцина для профилактики COVID-19 у животных "Карнивак-Ков".Она добавила, что выпущенный препарат уже забронирован и в ближайшее время поступит в Москву, Московскую область, Крым, Санкт-Петербург, Владимир, Киров, Ижевск, Иркутск, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Челябинск, Тверь и Тольятти."Карнивак-Ков" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса у животных. Срок сохранения иммунитета после прививки оценивается в полгода. Ранее Россельхознадзор указывал, что при соответствующем спросе производственные мощности позволят создавать около десяти тысяч доз в сутки. Сегодня Мелано сказала, что можно рассчитывать на три миллиона порций в месяц, но в перспективе цифра может вырасти до пяти миллионов.

https://ria.ru/20201219/zhivotnye-1589995512.html

челябинск

московская область (подмосковье)

иркутск

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2021

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