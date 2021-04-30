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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210430/vaktsina-1730624458.html
В России выпустили первую партию вакцины от коронавируса для животных
В России выпустили первую партию вакцины от коронавируса для животных
В гражданском обороте появилась российская вакцина для профилактики COVID-19 у животных "Карнивак-Ков". РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:03
2021-04-30T11:00
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
юлия мелано
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
челябинск
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В гражданском обороте появилась российская вакцина для профилактики COVID-19 у животных "Карнивак-Ков".Она добавила, что выпущенный препарат уже забронирован и в ближайшее время поступит в Москву, Московскую область, Крым, Санкт-Петербург, Владимир, Киров, Ижевск, Иркутск, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Челябинск, Тверь и Тольятти."Карнивак-Ков" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса у животных. Срок сохранения иммунитета после прививки оценивается в полгода. Ранее Россельхознадзор указывал, что при соответствующем спросе производственные мощности позволят создавать около десяти тысяч доз в сутки. Сегодня Мелано сказала, что можно рассчитывать на три миллиона порций в месяц, но в перспективе цифра может вырасти до пяти миллионов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юлия мелано, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), челябинск, московская область (подмосковье), иркутск, общество

В России выпустили первую партию вакцины от коронавируса для животных

10:03 30.04.2021 (обновлено: 11:00 30.04.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба Россельхознадзора / Перейти в фотобанкЛаборант демонстрирует емкость с вакциной против COVID-19 для животных "Карнивак-Ков"
Лаборант демонстрирует емкость с вакциной против COVID-19 для животных Карнивак-Ков - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / пресс-служба Россельхознадзора
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В гражданском обороте появилась российская вакцина для профилактики COVID-19 у животных "Карнивак-Ков".
"В подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" произведена первая партия <...> в объеме 17 тысяч доз", — сообщила советник руководителя регулятора Юлия Мелано.
Она добавила, что выпущенный препарат уже забронирован и в ближайшее время поступит в Москву, Московскую область, Крым, Санкт-Петербург, Владимир, Киров, Ижевск, Иркутск, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Челябинск, Тверь и Тольятти.
"Карнивак-Ков" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса у животных. Срок сохранения иммунитета после прививки оценивается в полгода.
Ранее Россельхознадзор указывал, что при соответствующем спросе производственные мощности позволят создавать около десяти тысяч доз в сутки. Сегодня Мелано сказала, что можно рассчитывать на три миллиона порций в месяц, но в перспективе цифра может вырасти до пяти миллионов.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Юлия МеланоКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ЧелябинскМосковская область (Подмосковье)ИркутскОбщество
 
 
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