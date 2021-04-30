https://ria.ru/20210430/kamchatka-1730634052.html

На Камчатке погибли сотни оленей

На Камчатке погибли сотни оленей

Массовая гибель оленей произошла на севере Камчатки, причиной могло стать то, что животные отбились от стада и не смогли прокормиться, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T10:52

2021-04-30T10:52

2021-04-30T14:52

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр – РИА Новости. Массовая гибель оленей произошла на севере Камчатки, причиной могло стать то, что животные отбились от стада и не смогли прокормиться, заявили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства края Вячеслава Черныша.Ранее в социальных сетях появилось видео с мёртвыми оленями. Автор ролика сообщал о трех сотнях туш.В региональном правительстве подтвердили массовую гибель животных, отметив, что стадо перегоняли на другой участок в ста километрах от прежнего.Для поиска оленей и выяснения причин происшествия в понедельник в тундру в Тигильском районе отправят вертолет со специалистами, добавили в правительстве. Проверку также начала краевая прокуратура.Всего на Камчатке работают девять оленеводческих предприятий. По итогам 2020 года общее поголовье составило более 43 тысяч оленей.Прокуратура Камчатского края начала проверку информации о массовой гибели оленей на Камчатке, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению природоохранного законодательства, законодательства о животном мире, а также причинам и условиям произошедшего. К проверке привлечены специалисты контролирующих и правоохранительных органов."При наличии оснований будут приняты меры реагирования. В случае подтверждения фактов нарушения закона будет организована комплексная проверка всех оленеводческих предприятий Корякского округа", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210423/korova-1729625571.html

https://ria.ru/20210325/spasibo-khot-skazal-by-muzhchina-spas-zastryavshego-v-rasscheline-olenya--1602791468.html

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общество