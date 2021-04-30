Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210430/kamchatka-1730634052.html
На Камчатке погибли сотни оленей
На Камчатке погибли сотни оленей
Массовая гибель оленей произошла на севере Камчатки, причиной могло стать то, что животные отбились от стада и не смогли прокормиться, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:52
2021-04-30T14:52
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729696147_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_39fa012a8a6928905b22e7cfa4b78abd.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр – РИА Новости. Массовая гибель оленей произошла на севере Камчатки, причиной могло стать то, что животные отбились от стада и не смогли прокормиться, заявили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства края Вячеслава Черныша.Ранее в социальных сетях появилось видео с мёртвыми оленями. Автор ролика сообщал о трех сотнях туш.В региональном правительстве подтвердили массовую гибель животных, отметив, что стадо перегоняли на другой участок в ста километрах от прежнего.Для поиска оленей и выяснения причин происшествия в понедельник в тундру в Тигильском районе отправят вертолет со специалистами, добавили в правительстве. Проверку также начала краевая прокуратура.Всего на Камчатке работают девять оленеводческих предприятий. По итогам 2020 года общее поголовье составило более 43 тысяч оленей.Прокуратура Камчатского края начала проверку информации о массовой гибели оленей на Камчатке, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению природоохранного законодательства, законодательства о животном мире, а также причинам и условиям произошедшего. К проверке привлечены специалисты контролирующих и правоохранительных органов."При наличии оснований будут приняты меры реагирования. В случае подтверждения фактов нарушения закона будет организована комплексная проверка всех оленеводческих предприятий Корякского округа", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210423/korova-1729625571.html
https://ria.ru/20210325/spasibo-khot-skazal-by-muzhchina-spas-zastryavshego-v-rasscheline-olenya--1602791468.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729696147_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_0b87f567db868c8e8801f2e1fbbdb611.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество

На Камчатке погибли сотни оленей

10:52 30.04.2021 (обновлено: 14:52 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПразднование Дня оленевода на Таймыре
Празднование Дня оленевода на Таймыре - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр – РИА Новости. Массовая гибель оленей произошла на севере Камчатки, причиной могло стать то, что животные отбились от стада и не смогли прокормиться, заявили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства края Вячеслава Черныша.
Ранее в социальных сетях появилось видео с мёртвыми оленями. Автор ролика сообщал о трех сотнях туш.
Коровы на территории животноводческого хозяйства Партизан в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 13:40
В Тульской области проверят данные о найденных в поле 150 мертвых коровах
В региональном правительстве подтвердили массовую гибель животных, отметив, что стадо перегоняли на другой участок в ста километрах от прежнего.
"Было принято решение вести оленей вглубь полуострова. Из-за переменчивой погоды на снегу встала ледяная корка, олени не могли добыть корм самостоятельно. Основное стадо оленеводы кормили комбикормом. Потому погибшие олени, скорее всего, отбились от стада", - сказали РИА Новости в пресс-службе камчатского правительства со ссылкой на слова министра.
Для поиска оленей и выяснения причин происшествия в понедельник в тундру в Тигильском районе отправят вертолет со специалистами, добавили в правительстве. Проверку также начала краевая прокуратура.
Всего на Камчатке работают девять оленеводческих предприятий. По итогам 2020 года общее поголовье составило более 43 тысяч оленей.
“Спасибо хоть сказал бы!” Мужчина спас застрявшего в расщелине оленя - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 12:56Хорошие новости
“Спасибо хоть сказал бы!” Мужчина спас застрявшего в расщелине оленя Олень застрял в расщелине в Подмосковье. Животное не могло самостоятельно выбраться и жалобно кричало. Мужчина лопатой сбил замерзшую землю, и выбравшийся на свободу олень убежал в сторону леса.
Прокуратура Камчатского края начала проверку информации о массовой гибели оленей на Камчатке, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По поручению прокуратуры Камчатского края прокуратура Тигильского района проводит проверку информации о массовой гибели оленей в районе села Усть-Хайрюзово Тигильского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению природоохранного законодательства, законодательства о животном мире, а также причинам и условиям произошедшего. К проверке привлечены специалисты контролирующих и правоохранительных органов.
"При наличии оснований будут приняты меры реагирования. В случае подтверждения фактов нарушения закона будет организована комплексная проверка всех оленеводческих предприятий Корякского округа", - добавили в ведомстве.
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Блинкен заявил о стремлении Запада к конструктивным отношениям с Россией
03:37Вильфанд назвал регионы, которым повезло с погодой на майские праздники
03:23Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson
03:21Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
03:20На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
03:19Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии
03:12Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе
03:06Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный
03:01Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских
02:54МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики
02:31"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19
02:15Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
02:10Пасхальное угощение: как отметить праздник без вреда для здоровья
01:54Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве
01:38Онколог дал совет россиянам, у которых в роду был рак
01:15Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль
01:02Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
00:59Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры
00:53В Приднестровье доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"
00:47Православные верующие встречают Великую субботу
Лента новостейМолния