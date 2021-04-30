Нетаньяху поблагодарил мировых лидеров за поддержку после трагедии
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Джо Байдена, президента РФ Владимира Путина, премьера Индии Нарендру Моди и других мировых лидеров за выраженные соболезнования в связи с инцидентом на горе Мерон.
Минувшей ночью из-за давки, возникшей на горе Мерон во время празднования Лаг да-Омера погибли 45 человек и 150 получили ранения. Десятки пострадавших остаются в больницах, многие их них в тяжелом состоянии.
"Сегодня я разговаривал с президентом Байденом, который позвонил мне, чтобы выразить свои соболезнования и сожаление по поводу трагедии. Благодарю его от вашего имени, граждане Израиля. Я также благодарю президента Путина, премьер-министра Индии Нарендру Моди, европейских лидеров, лидеров арабского мира - Бахрейна, Эмиратов и многих других лидеров, которые разделяют горе всех граждан Израиля", - говорится в заявлении Нетаньяху, распространенном его пресс-службой.
Нетаньяху также сообщил, что сдал кровь для раненых в иерусалимской больнице Шеарей Цедек в рамках компании, которую проводит израильская служба скорой помощи Маген Давид Адом.