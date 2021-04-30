https://ria.ru/20210430/izrail-1730605281.html

Израиль задействовал армию для эвакуации тел погибших при давке

Израиль задействовал армию для эвакуации тел погибших при давке

Военнослужащие израильской армии принимают участие в эвакуации раненых и тел погибших в время праздника на горе Мерон, сообщила пресс-служба военных. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T04:15

2021-04-30T04:15

2021-04-30T09:18

гибель людей при давке в израиле

тель-авив

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Военнослужащие израильской армии принимают участие в эвакуации раненых и тел погибших в время праздника на горе Мерон, сообщила пресс-служба военных.Инцидент произошел во время празднования еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон (север Израиля), служба скорой помощи сообщает о десятках погибших. Газета "Гаарец" со ссылкой на медиков ранее сообщала о 38 погибших.Военные помогают в эвакуации раненых и тел погибших, в оказании медицинской помощи на месте, в быстрой доставке раненых в больницы и в перемещении раненых между медицинскими центрами. При этом на месте трагедии возникла проблема с мобильной связью, отмечает полиция Израиля."Полиция ... поясняет, что во всем горном районе существует проблема с сотовой связью, которая не позволяет производить приём звонков", - говорится в сообщении пресс-службы. Полиция организует эвакуацию участников мероприятия на автобусах.Празднование еврейского праздника Лаг Ба-Омер на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, стало первым массовым мероприятием после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция ранее сообщала о том, что в мероприятии участвуют до 100 тысяч человек.Лаг ба-Омер (33-й день счета Омера) установлен в память о прекращении страшной эпидемии, унесшей жизни нескольких тысяч учеников великого мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков. В этом году отмечается с вечера 29 апреля до вечера 30 апреля.

https://ria.ru/20210430/gibel-1730617187.html

https://ria.ru/20210322/tribuna-1602399546.html

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гибель людей при давке в израиле, тель-авив, израиль, в мире