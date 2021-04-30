https://ria.ru/20210430/izrail-1730605281.html
Израиль задействовал армию для эвакуации тел погибших при давке
Израиль задействовал армию для эвакуации тел погибших при давке
Военнослужащие израильской армии принимают участие в эвакуации раненых и тел погибших в время праздника на горе Мерон, сообщила пресс-служба военных. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T04:15
2021-04-30T04:15
2021-04-30T09:18
гибель людей при давке в израиле
тель-авив
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730605452_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e60dcc16e46624f9863daa7f45fa9f34.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Военнослужащие израильской армии принимают участие в эвакуации раненых и тел погибших в время праздника на горе Мерон, сообщила пресс-служба военных.Инцидент произошел во время празднования еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон (север Израиля), служба скорой помощи сообщает о десятках погибших. Газета "Гаарец" со ссылкой на медиков ранее сообщала о 38 погибших.Военные помогают в эвакуации раненых и тел погибших, в оказании медицинской помощи на месте, в быстрой доставке раненых в больницы и в перемещении раненых между медицинскими центрами. При этом на месте трагедии возникла проблема с мобильной связью, отмечает полиция Израиля."Полиция ... поясняет, что во всем горном районе существует проблема с сотовой связью, которая не позволяет производить приём звонков", - говорится в сообщении пресс-службы. Полиция организует эвакуацию участников мероприятия на автобусах.Празднование еврейского праздника Лаг Ба-Омер на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, стало первым массовым мероприятием после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция ранее сообщала о том, что в мероприятии участвуют до 100 тысяч человек.Лаг ба-Омер (33-й день счета Омера) установлен в память о прекращении страшной эпидемии, унесшей жизни нескольких тысяч учеников великого мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков. В этом году отмечается с вечера 29 апреля до вечера 30 апреля.
https://ria.ru/20210430/gibel-1730617187.html
https://ria.ru/20210322/tribuna-1602399546.html
тель-авив
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730605452_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_099cf3f9627a276cc9a9c68d04ba6096.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибель людей при давке в израиле, тель-авив, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Военнослужащие израильской армии принимают участие в эвакуации раненых и тел погибших в время праздника на горе Мерон, сообщила пресс-служба военных.
Инцидент произошел во время празднования еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон (север Израиля
), служба скорой помощи сообщает о десятках погибших. Газета "Гаарец
" со ссылкой на медиков ранее сообщала о 38 погибших.
"В эти часы бойцы спасательной бригады службы тыла, медицинские силы Северного командования и несколько вертолетов ВВС с медицинскими бригадами, а также военнослужащие подразделения 669 оказывают помощь в инциденте с множеством пострадавших на горе Мерон", - говорится в сообщении пресс-службы.
Военные помогают в эвакуации раненых и тел погибших, в оказании медицинской помощи на месте, в быстрой доставке раненых в больницы и в перемещении раненых между медицинскими центрами. При этом на месте трагедии возникла проблема с мобильной связью, отмечает полиция Израиля.
"Полиция ... поясняет, что во всем горном районе существует проблема с сотовой связью, которая не позволяет производить приём звонков", - говорится в сообщении пресс-службы. Полиция организует эвакуацию участников мероприятия на автобусах.
Празднование еврейского праздника Лаг Ба-Омер на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, стало первым массовым мероприятием после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция ранее сообщала о том, что в мероприятии участвуют до 100 тысяч человек.
Лаг ба-Омер (33-й день счета Омера) установлен в память о прекращении страшной эпидемии, унесшей жизни нескольких тысяч учеников великого мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков. В этом году отмечается с вечера 29 апреля до вечера 30 апреля.