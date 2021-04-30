https://ria.ru/20210430/istoriya-1730700980.html

Археологи выяснили точное место погребения сыновей Александра Невского

Археологи выяснили точное место погребения сыновей Александра Невского

Специалисты Института археологии РАН установили точное место погребения двух последних князей Переславль-Залесского княжества – Дмитрия Александровича и Ивана... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:47

2021-04-30T14:47

2021-04-30T14:47

культура

владимир седов

александр невский

российская академия наук

великий новгород

переславль-залесский

история

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалисты Института археологии РАН установили точное место погребения двух последних князей Переславль-Залесского княжества – Дмитрия Александровича и Ивана Дмитриевича, сына и внука святого благоверного князя Александра Невского, свой вердикт специалисты вынесли благодаря новым данным, полученным в ходе раскопок 2020 года, сообщила пресс-служба института."Мы только сейчас смогли понять, где действительно были погребены оба потомка Александра Невского. Два княжеских саркофага находились на одной линии в южной части собора: отец был погребен в восточном углу, в боковой части алтаря, а сын – в западной части, тоже престижной и важной южной части храма", – сказал руководитель Архитектурно-археологического отряда Института археологии, член-корреспондент РАН Владимир Седов, слова которого приведены в сообщении.Спасо-Преображенский собор Переславля-Залесского в Ярославской области, один из древнейших белокаменных храмов домонгольской Руси, дошел до нашего времени после ряда перестроек и реставраций. Собор, строительство которого началось в 1152 году при Юрии Долгоруком, обновлялся в 1403 году при князе Василии I, капитально ремонтировался в 1442 году при Василии Тёмном, получил белокаменные полы в 1626 году и четырехскатное покрытие в 1848 году. Но самой значительной реставрации собор подвергся в 1891-1894 годах: именно тогда со стен были сняты древние фрески и поставлен мраморный иконостас.По документам XIX века известно, что до реставрации 1891 года вдоль южной части храма находилось три кирпичных надгробия: одно в юго-восточном углу и два – в западной части под хорами. Надписи на надгробьях указывали, что в юго-восточном углу похоронен князь Дмитрий, сын Александра Невского, а в юго-западном углу находились могилы сына и наследника Дмитрия, князя Ивана Дмитриевича, и неизвестное детское погребение. Но после реставрации старые надгробные плиты были сломаны. Надгробье в юго-восточному углу не было восстановлено, а под хорами были поставлены два надгробных памятника с именами Дмитрия Александровича и Ивана Дмитриевича – последних князей Переславского княжества.В 1939 году археологическая экспедиция Государственной Академии истории материальной культуры исследовала юго-западную часть собора. Археологи вскрыли пространство под надгробьями и обнаружили, что под плитой с надписью об упокоении князя Дмитрия Александровича никто не похоронен. Под надгробным памятником с именем князя Ивана Дмитриевича были раскрыты сильно разрушенные предыдущими перестройками и реконструкцией 1891 года дубовый гроб и белокаменная гробница, покрытая обломками поздних могильных плит XVI-XVII веков. Было высказано предположение, что и сын, и внук князя Александра были погребены в этом месте, причем сын – в деревянном гробу, а внук – в каменном саркофаге, и этой гипотезы ученые придерживались до сегодняшнего дня.В 2014 и 2020 годах специалисты Института археологии провели раскопки внутри Спасо-Преображенского собора. "Результаты этих работ еще обрабатываются, но уже ясно, что одной из наиболее важных находок стали саркофаги переславских князей", - подчеркивается в сообщении.В юго-восточном углу храма археологи обнаружили части белокаменного саркофага, вырубленного из цельного куска камня и сохранившего части крышки. Именно здесь, согласно источникам XIX века, находилось погребение переславского князя Дмитрия Александровича. Второй сын князя Александра Невского, известный своими воинскими подвигами, среди которых – битва под Раковором, правил Переславлем с 1263 по 1294 год. В 1274 году он стал великим князем Владимирским, неоднократно претендовал на княжение в Великом Новгороде, но погребен был в главном храме своего удельного княжества. Каменный гроб князя, сохранившийся частично, но на своем месте, является важной реликвией удельного периода.Особенности конструкции саркофага показывают, что в XIII веке продолжались традиции домонгольской Владимиро-Суздальской Руси. Этот саркофаг похож и на подобную белокаменную гробницу, которая находилась в юго-западной части собора и была сделана для погребения внука князя Александра Невского, переславского князя Ивана Дмитриевича, правившего с 1294 по 1302 год. После смерти князя Ивана Переславль перешел к младшему сыну Александра Невского, первому московскому князю Даниилу Александровичу, который присоединил Переславль к княжеству Московскому. С этого момента Переславль прекратил свое существование как удельный княжеский город.Еще один саркофаг второй половины XV – начала XVI века из белого камня археологи обнаружили в северной части храма. "На сегодняшний день неизвестно, для кого он был изготовлен. Дальнейшие исследования, в том числе антропологические, возможно, смогут дать ответ на этот вопрос", - отмечается в пресс-релизе."Этот каменный гроб, возможно, был последним пристанищем одного из воевод Переславля уже московского периода. Находка антропоморфного цельнокаменного саркофага и погребения в нем позволит получить новые данные об истории некрополя собора, где погребались в основном князья Переславля", – отметил Владимир Седов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/uchebniki-1729353091.html

https://ria.ru/20210406/vystavka-1603848355.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/medvedev-1730512218.html

https://ria.ru/20210314/akra-1600892452.html

великий новгород

переславль-залесский

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культура, владимир седов, александр невский, российская академия наук, великий новгород, переславль-залесский, история