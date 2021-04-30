https://ria.ru/20210430/infektsiya-1730604144.html

Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса

Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса

Сырое мясо, которое может коснуться раны при порезе шампуром, не несет в себе дополнительных возбудителей, однако любое ранение, даже небольшой порез, может... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T03:26

2021-04-30T03:26

2021-04-30T03:26

петр давыдов

здоровье

департамент здравоохранения г. москвы

общество

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Врач рассказал, как готовка шашлыка может привести к опасному заболеванию

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сырое мясо, которое может коснуться раны при порезе шампуром, не несет в себе дополнительных возбудителей, однако любое ранение, даже небольшой порез, может привести к столбняку, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.По словам врача, любая открытая рана, любое повреждение кожных покровов – это определенный риск инфицирования различной анаэробной флорой. Она несет в себе опасность занесения в рану возбудителя столбняка, поэтому, если у человека нет прививки от столбняка, хотя она, как правило, у большинства населения имеется, или прививка сделана более 10 лет назад, после того, как появилась даже минимальная ранка, нужно обратиться в травмпункт для проведения вакцинации от столбняка, чтобы не развилось тяжелое заболевание, которое несет большую угрозу для жизни человека.Он отметил, что опасно любое повреждение кожных покровов, особенно если имеется связь с кровотоком, с мягкими тканями, с подкожной клетчаткой. При этом чем глубже рана, тем выше вероятность получить герметизацию раны, то есть рана станет безвоздушной, в нее прекратится поступление воздуха, и если туда попала анаэробная инфекция, то она начнет достаточно активно развиваться."Рану обязательно нужно обработать раствором антисептиков, лучше перекисью водорода, можно хлогексидином. Ни в коем случае не забинтовывать, не закрывать пластырем, не закрывать герметизирующими повязками, потому что анаэробная флора хорошо себя чувствует в безвоздушной среде, поэтому рана должна быть закрыта асептической тонкой повязкой, которая несет в себе функцию защиты от пыли и грязи. То есть после обработки рана закрывается легкой повязкой и человек следует в травмпункт для того, чтобы травматолог посмотрел рану и принял решение о вакцинации пострадавшего человека от столбняка", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210430/shashlyki-1730603055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр давыдов, здоровье, департамент здравоохранения г. москвы, общество