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Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
Сырое мясо, которое может коснуться раны при порезе шампуром, не несет в себе дополнительных возбудителей, однако любое ранение, даже небольшой порез, может... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T03:26
2021-04-30T03:26
петр давыдов
здоровье
департамент здравоохранения г. москвы
общество
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Врач рассказал, как готовка шашлыка может привести к опасному заболеванию
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сырое мясо, которое может коснуться раны при порезе шампуром, не несет в себе дополнительных возбудителей, однако любое ранение, даже небольшой порез, может привести к столбняку, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.По словам врача, любая открытая рана, любое повреждение кожных покровов – это определенный риск инфицирования различной анаэробной флорой. Она несет в себе опасность занесения в рану возбудителя столбняка, поэтому, если у человека нет прививки от столбняка, хотя она, как правило, у большинства населения имеется, или прививка сделана более 10 лет назад, после того, как появилась даже минимальная ранка, нужно обратиться в травмпункт для проведения вакцинации от столбняка, чтобы не развилось тяжелое заболевание, которое несет большую угрозу для жизни человека.Он отметил, что опасно любое повреждение кожных покровов, особенно если имеется связь с кровотоком, с мягкими тканями, с подкожной клетчаткой. При этом чем глубже рана, тем выше вероятность получить герметизацию раны, то есть рана станет безвоздушной, в нее прекратится поступление воздуха, и если туда попала анаэробная инфекция, то она начнет достаточно активно развиваться."Рану обязательно нужно обработать раствором антисептиков, лучше перекисью водорода, можно хлогексидином. Ни в коем случае не забинтовывать, не закрывать пластырем, не закрывать герметизирующими повязками, потому что анаэробная флора хорошо себя чувствует в безвоздушной среде, поэтому рана должна быть закрыта асептической тонкой повязкой, которая несет в себе функцию защиты от пыли и грязи. То есть после обработки рана закрывается легкой повязкой и человек следует в травмпункт для того, чтобы травматолог посмотрел рану и принял решение о вакцинации пострадавшего человека от столбняка", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210430/shashlyki-1730603055.html
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петр давыдов, здоровье, департамент здравоохранения г. москвы, общество

Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса

03:26 30.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина жарит шашлык
Мужчина жарит шашлык - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сырое мясо, которое может коснуться раны при порезе шампуром, не несет в себе дополнительных возбудителей, однако любое ранение, даже небольшой порез, может привести к столбняку, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.
По словам врача, любая открытая рана, любое повреждение кожных покровов – это определенный риск инфицирования различной анаэробной флорой. Она несет в себе опасность занесения в рану возбудителя столбняка, поэтому, если у человека нет прививки от столбняка, хотя она, как правило, у большинства населения имеется, или прививка сделана более 10 лет назад, после того, как появилась даже минимальная ранка, нужно обратиться в травмпункт для проведения вакцинации от столбняка, чтобы не развилось тяжелое заболевание, которое несет большую угрозу для жизни человека.

"По поводу ран, полученных вследствие контакта с шампуром, дополнительных возбудителей, которые можно найти, особенно на маринованном мясе, ждать не приходится, потому что любая раневая инфекция представлена одинаковыми возбудителями. Но надо понимать, что все эти ранения несут в себе определенную угрозу, требуют определенного медицинского наблюдения", - рассказал Давыдов.

Он отметил, что опасно любое повреждение кожных покровов, особенно если имеется связь с кровотоком, с мягкими тканями, с подкожной клетчаткой. При этом чем глубже рана, тем выше вероятность получить герметизацию раны, то есть рана станет безвоздушной, в нее прекратится поступление воздуха, и если туда попала анаэробная инфекция, то она начнет достаточно активно развиваться.
"Рану обязательно нужно обработать раствором антисептиков, лучше перекисью водорода, можно хлогексидином. Ни в коем случае не забинтовывать, не закрывать пластырем, не закрывать герметизирующими повязками, потому что анаэробная флора хорошо себя чувствует в безвоздушной среде, поэтому рана должна быть закрыта асептической тонкой повязкой, которая несет в себе функцию защиты от пыли и грязи. То есть после обработки рана закрывается легкой повязкой и человек следует в травмпункт для того, чтобы травматолог посмотрел рану и принял решение о вакцинации пострадавшего человека от столбняка", - добавил собеседник агентства.
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Петр ДавыдовЗдоровьеДепартамент здравоохранения г. МосквыОбщество
 
 
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